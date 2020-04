Vaccin : l’UE organisera début mai une conférence des donateurs

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va organiser une conférence des donateurs en ligne le 4 mai afin de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitements contre le nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé mercredi.

Un vaccin est «notre meilleure chance collective de vaincre le virus», a expliqué Mme von der Leyen lors d'une conférence de presse.

La conférence «permettra d'aborder la question des déficits de financement immédiats et de trouver des solutions innovantes et équitables», a-t-elle ajouté.