Chine : Wuhan lance des tests d’acide nucléique et d’anticorps par échantillonnage

Wuhan, la ville la plus durement touchée par l'épidémie de COVID-19 en Chine, a lancé mardi une enquête par échantillonnage épidémiologique auprès des habitants locaux, selon l'Agence Chine nouvelle. L'enquête a débuté mardi matin dans l'arrondissement de Jiangxia. Au total, 880 habitants de huit sous-arrondissements ont reçu gratuitement des tests d'acide nucléique et d'anticorps, a précisé la même source, soulignant que l'enquête couvrira un total de 11.000 habitants de 13 arrondissements administratifs de Wuhan. Pour garantir l'authenticité et l'exactitude des données, l'enquête adopte le principe d'échantillonnage aléatoire dans des points fixes. Cent quartiers résidentiels seront sélectionnés comme points d'enquête. Les experts ont besoin de comprendre davantage les caractéristiques de transmission, les caractéristiques épidémiologiques et la voie pathogène du nouveau coronavirus, d'explorer sa régularité épidémique et de perfectionner les mesures de prévention, a déclaré Ding Gangqiang, chef de l'équipe d'enquête épidémiologique envoyée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine. «Nous avons lancé de telles enquêtes d'échantillonnage à Wuhan et dans neuf municipalités et provinces, dont Pékin, le Liaoning, Shanghai, le Jiangsu, le Zhejiang, le Hubei, le Guangdong, le Sichuan et Chongqing pour connaître le niveau d'anticorps de COVID-19 et fournir une base scientifique pour l'ajustement de la stratégie de contrôle et de prévention», a déclaré M. Ding.