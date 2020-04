L’Algérie reçoit un autre don médical de la Chine : Des aides beaucoup plus importantes dans les prochains jours

L'Algérie a reçu hier, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement de masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux. Dans une déclaration à la presse, le ministre délégué, chargé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a souligné que l’aide chinoise est composée de réactifs de diagnostic, de masques de type FFP2 pour les professionnels de santé et de combinaisons de protection. Tout en précisant que cette aide s’inscrit dans le cadre des échanges des relations historiques et d’amitié entre les deux pays, M. Benbahmed a fait savoir que d’autres vols sont programmés, dans les jours à venir, pour ramener des aides «beaucoup plus importantes» émanant des entreprises chinoises. «Un véritable pont aérien a été mis en place pour ramener les aides et les achats que l’Algérie a faits auprès de la Chine. Un fait qui nous permettra de répondre à l’ensemble des besoins pour lutter contre ce coronavirus», a-t-il souligné. Le ministre délégué a, par ailleurs, indiqué que des échanges «intenses et importants» ont été établis entre les deux pays depuis le début de la crise, et ce à travers «des vidéoconférences entre les ministères de Santé et entre les scientifiques pour nous aider à combattre le covid-19». Rappelant que l’Algérie était l’un des premiers pays à envoyer une aide à Wuhan (première ville au monde touchée par ce virus), M. Benbahmed a tenu à remercier, au nom du gouvernement et du peuple algériens, le gouvernement et le peuple chinois pour cette «aide et collaboration continue». À ce propos, l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, a fait savoir que l’aide envoyée par l’Algérie à son pays, début février, sera «profondément gravée dans la mémoire du peuple chinois», affirmant que la Chine est toujours prête à continuer à fournir à l’Algérie, dans la mesure des moyens, du soutien et des aides dans le cadre du combat contre le Covid-19. L'Algérie avait reçu, fin mars dernier, un premier lot d'une aide médicale de la Chine, composé, notamment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. Début février dernier, l’Algérie avait envoyé un don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants à la Chine.