Abdelouahab Aissaoui décroche le Booker du roman arabe : Le Président Tebboune félicite le romancier

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité mardi le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui, lauréat du prix international du roman arabe «Booker 2020». Dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président de la République a écrit : « À la veille de la célébration de la Journée du savoir, voilà le jeune Abdelwahab Aissaoui de Djelfa rejoindre les nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux, cette fois par le prestigieux prix international Booker.» Le président s'est adressé directement au jeune romancier en lui disant : «Continue sur cette voie, mon fils, tu me trouveras toujours à tes côtés.»



Mme Bendouda : «Une confirmation du potentiel de l’élite algérienne.»



La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a également félicité Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix international du Roman arabe 2020 «Booker». Dans une publication sur la page Facebook du ministère de la Culture, Mme Bendouda a exprimé «son immense fierté de cet acquis qui confirme la place du roman algérien». Ce prix confirme aussi le fort potentiel de la jeune élite culturelle algérienne, et reflète, en outre, la place particulière de la culture algérienne à tous les niveaux, notamment arabe», a-t-elle affirmé. La ministre a mis en avant, dans ce sens, le thème du roman qui évoque l'un des chapitres de l'histoire de l'Algérie, ce qui témoigne, une fois de plus, «l'attachement de la jeunesse algérienne à l'histoire de son pays». «Il s'agit d'un nouvel exploit qui vient s'ajouter aux empreintes laissées par des créateurs algériens lors des manifestations internationales», a poursuivi Mme Bendouda. Le romancier Abdelouahab Aissaoui a remporté le prix littéraire international du roman arabe Booker 2020 pour son roman «Eddiwan El Isbarti», a indiqué mardi la direction du prix. La cérémonie de remise du prix a été annulée en raison des mesures de prévention contre le coronavirus, expliquent les organisateurs Abdelouahab Aissaoui devra recevoir une récompense de 50.000 USD pour son roman, publié chez l'éditeur algérien Mim, en plus d’une traduction de son œuvre vers l’anglais. Le roman évoque la fin de l’occupation ottomane et le début de la colonisation française (1815-1833) à travers l'histoire de cinq personnages, les événements se déroulant essentiellement à Alger.