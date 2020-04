Eventualité d’une Reprise des cours : La santé des enfants, une priorité

Les parents et les syndicats sont dans le même état d’esprit que les élèves et ne croient pas tellement qu’il est possible de reprendre les cours du troisième trimestre en raison de la crise sanitaire. Or, même si le ministère de tutelle décrète une reprise, celle-ci, ne sera pas «normale», et probablement ne concernera pas tout le monde. Entre les élèves du palier primaire et ceux du lycée, il pourrait y avoir des différences.

Les élèves du lycée, par exemple, sont plus à même de respecter mes mesures barrières que ceux du primaire.

Pour répondre à la question du retour ou non des écoliers tous paliers scolaires confondus, le syndicaliste du secteur de l’éducation, Nabil Ferguenis indique que les dernières statistiques de la pandémie, notamment en termes de décès enregistrés, laissent à envisager un scénario de prolongement de la période du confinement, donc le retour des élèves de tous les paliers scolaires n’est pas envisagé. «Pour l'instant le confinement doit être prolongé, c’est la seule solution entre nos mains pour se protéger, la santé de nos enfants prime» affirme le syndicaliste qui propose de comptabiliser les deux trimestres pour les élèves qui n’ont pas d’examens finaux.

«Vu que le troisième trimestre n'a que 35 jours et que les élèves ont achevé les deux trimestres, alors on peut comptabiliser les deux trimestres pour le primaire et le collège pour le passage, car 80% des cours étaient assurés et cela ne va pas vraiment poser problème. Reste l'examen du Bac qu’il faut reculer pour le moment, on verra la suite de l'évolution de cette pandémie car la santé prime avant tout» affirme-t-il.

Pour leur part les parents d’élèves partagent l’avis du syndicat de l’éducation qui stipule, qu’il faut préserver la santé des enfants. Mohamed père de deux enfants, dont l’un est en 4è année primaire, et le second en 2ème année moyen. «On souhaite bien sûr que nos enfants reprennent l’école, c’est aussi leur cas, parce qu’ils veulent retrouver leur vie normale : voir les amis, la famille…mais on n’accepte pas la réouverture des écoles dans ces conditions» souligne- t-il, expliquant que «les écoles sont des lieux de haute contamination parce que les enfants ne peuvent pas respecter les gestes barrières ; la santé de nos enfants doit être notre priorité» insiste-t-il.

Vers des classes virtuelles ?

Par ailleurs, et pour ce qui concerne la possibilité de recourir aux classes virtuelles, sachant que trop d’enfants, notamment dans les quartiers populaires, les campagnes et d’autres lieux isolés n’ont pas accès à l’internet et au numérique, Nabil Ferguinis précise que « quelles que soient les réponses à ces questions, la scolarité des élèves tous paliers confondus, est d’ores et déjà biaisée.

Contrairement à ce que l’on peut penser, ils sont nombreux les enfants et adolescents qui aiment aller à l’école, seul espace de socialisation pour ces tranches d’âges de la population.

Par ailleurs, le côté anxiogène du confinement pèse aussi sur les jeunes générations peu habituées à rester enfermées.

Nous avons toutes les raisons d’appréhender une certaine angoisse chez les élèves de tous les paliers» souligne-t-il, précisant, toutefois qu’«il a fallu attendre plus de deux semaines pour que le ministère de l’éducation tente de mettre en œuvre un programme pour continuer à accompagner les élèves dans leurs scolarité avec le concours de l’ONEFD pour sauver le troisième trimestre. Des pays ayant pignon sur rue notamment en matière de diversifications des méthodes d’enseignement ont du mal à relever le défi» explique-t-il, se demandant comment le ministère de l’éducation compte procéder : la télévision,Internet ?

Par voie télévisuelle, on ne peut faire des cours magistraux, sans interaction aucune ! Seront-ils bénéfiques ? Pas évident ! «Apparemment, la méthode retenue est l’enregistrement des cours restants au niveau de l’ONEFD qui seront transmis aux élèves. Comment ? Quand ? Comment vérifier que tous les élèves en seront destinataires ?

La quadrature du cercle

La seule façon d’entretenir un tant soit peu l’interactivité prof-élève reste les plates-formes internet. Mais là encore, ce type de cours à distance exige beaucoup plus de travail pour une bonne partie du corps enseignant car au lieu de gérer une classe de quelques élèves, il faudra le prendre individuellement, encore faut-il avoir des plates-formes performantes ! Ce n’est pas évident ! Comment faire pour pallier l’absence de laboratoires pour les sciences expérimentales.

Ce ne sont là que quelques aléas qui montrent bien que l’école ne peut, à ce stade, remplacer la salle de classe» a-t-il affirmé.

Il a également fait savoir que «les différents canaux qui viendront à être proposés ne feront que renforcer les inégalités criardes qui minent notre société. En effet, tous les élèves n'ont pas toujours l’appareil et la connexion quand d’autres (notamment des paliers inférieurs) ne savent pas se servir des outils informatiques et ne peuvent disposer du téléviseur pour de longues heures.

Cela touche d'ailleurs particulièrement les familles défavorisées.

Devant le confinement, la noble mission égalisatrice de l'Éducation nationale bat de l’aile, combien sont-ils les élèves issus de famille favorisées et de parents cultivés. Combien sont-ils ces parents qui peuvent accompagner leurs enfants dans leurs révisions.

En dehors de l’enceinte de l’école, quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour s’assurer de la «présence numérique» des élèves.

Quel sort est alors réservé à l’évaluation tout en ne perdant pas de vue l’égalité des chances dans de telles circonstances» , concluant que la préservation de la santé des enfants est une priorité et un devoir.

Kafia Ait Allouache