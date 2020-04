La Commission de la santé de l’APN salue les décisions du Président Tebboune

La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale (APN) a salué mardi dernier les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le secteur de la Santé, notamment l’amélioration des conditions de travail des médecins et la révision de la grille de salaires.

«La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle salue l’ensemble des décisions prises par le Président Tebboune, notamment la révision du système de santé et sa restructuration globale à travers la création d’une agence nationale de la sécurité sanitaire, outre l’amélioration des conditions des professionnels de la santé et la valorisation de leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19 ainsi que l’amélioration des conditions de travail des médecins et la révision de la grille de salaire», a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La commission a suivi avec intérêt la visite effectuée par le président de la République lundi dernier à Alger à l’hôpital de Béni Messous et à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) ainsi que sa visite à la commission chargée de Covid-19 au niveau du ministère de la Santé où il a «affirmé que notre pays maîtrise la situation», ce qui a conforté et rassuré les citoyens.

A cette occasion, la commission a appelé le peuple algérien à «adhérer aux efforts des hautes autorités du pays afin de sortir de cette crise en respectant le confinement sanitaire et en appliquant les mesures prises tout en faisant prévaloir l’intérêt général pour pouvoir endiguer cette pandémie».