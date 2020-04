Système national de santé : La bataille de la qualité

L’Algérie a consacré, dans sa Constitution, le droit des citoyens à la protection de leur santé. Il n’en demeure pas moins qu’en dépit des progrès enregistrés, le système national de santé est confronté à de multiples contraintes qui altèrent son efficacité et ses performances. Bureaucratisé, il peine à se mettre d’aplomb, à telle enseigne que l’acte de soin primaire prend parfois l’allure d’une prouesse.

Les scories qui le rongent ont fini par provoquer un manque de confiance et une insatisfaction de la population et des professionnels de la santé malgré les dépenses colossales consentis par l’Etat. Pourtant, ce n’est pas la qualité du médecin qui est remise en cause ou décriée. Son savoir-faire est prisé en France, en Europe, au Québec et ailleurs. C’est certainement l’environnement sanitaire qui pose problème. L’expérience renseigne que plus on avait tendance à éluder les situations d’incohérence, de dysfonctionnements, mieux on poussait des praticiens à l’exil, au découragement. Ce sont des compétences dont le pays a cruellement besoin. Faiblesse des capacités de planification, de formation et de recyclage de la ressource humaine, de gestion de la maintenance, d’information, d’évaluation, de coordination, sont autant d’ingrédients qui ont nourri une crise systémique.

Les mesures de restructuration totale annoncées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, viennent à point nommé. Il s’agit d’une priorité qui ne peut plus attendre car la persistance de ces carences risque de compromettre deux principes fondamentaux à savoir l’accessibilité et l’équité dans la répartition des soins. Cette priorité se justifie aussi par le fait que le pays est tenu de faire face à des mutations socio-économiques, démographiques et épidémiologiques. La grande famille de la santé a aussitôt accueilli avec un grand soulagement les engagements du chef de l’Etat. Elle a exprimé une adhésion et un soutien à l’égard d’objectifs clairs qui sont désormais assignés à ce secteur en vue d’améliorer ses performances. Cette dynamique de réforme profonde représente une revendication et une aspiration longtemps réclamées par les travailleurs du secteur. Les transformations que connaît le pays, l’exigence d’une adéquation réelle avec les avancées des technologies de la santé et les méthodes modernes de management, ne peuvent plus s’accommoder de méthodes de gestion dépassées. Parmi les mesures les plus significatives prises par M. Abdelmadjid Tebboune, on relève la création très prochainement d'une agence nationale de la sécurité sanitaire. Au regard de l’importance des prérogatives qui lui sont accordées, notamment un pouvoir de décision et de prospection, elle aura pour mission d’adapter le système de santé aux exigences, à la réalité et aux besoins des citoyens. C’est un organisme clé dans la stratégie de relance du secteur en termes de réactivité, de prévention, de veille et d’alerte, de gestion des situations d’urgences sanitaires.



Suppression du service civil



M. Abdelmadjid Tebboune a, en outre, annoncé la suppression du service civil pour les médecins et la prise de mesures incitatives pour les inciter à rejoindre les wilayas du Sud. Il a évoqué des facilitations accordées aux bacheliers résidant dans les wilayas du Sud, ce qui leur permettra de poursuivre leurs études en médecine avec une moyenne égale ou supérieure à 14/20 obtenue à l'examen du bac, pour peu qu'ils s'engagent à exercer dans leurs wilayas respectives pour une durée minimale de cinq ans. Des incitations salariales sont octroyées pour ceux qui voudraient exercer volontairement au Sud. Ce service civil constitue une véritable pomme de discorde entre les résidents et les pouvoirs publics. Peut-on demander à un médecin qui vit à Alger d’aller dans les Hauts- Plateaux ou dans le Sud, sans lui offrir un exercice de la fonction acceptable, un séjour correct et une rémunération motivante ? Selon l’avis de plusieurs gens du métier, ce service civil n’est pas rentable, d’autant plus que les citoyens des régions concernées ne bénéficient pas de prestations adéquates et les docteurs ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Le bâti ne suffit pas.

La composante en charge de mener à bon port la restructuration du secteur, en garantir l’irréversibilité, doit impliquer les professionnels, les syndicats des travailleurs de la santé, les praticiens algériens installés à l’étranger, les citoyens. L’enjeu est de taille car il faut gagner la bataille de la qualité.

M. Bouraib