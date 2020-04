Vaccination des enfants : Le calendrier maintenu

Le ministère a mis en garde contre tout retard dans l’exécution du calendrier ce qui pourrait avoir de «graves conséquences». Ceci intervient alors que plusieurs parents se sont plaints, lors des premiers jours du confinement, du refus de certaines structures sanitaires de faire vacciner les enfants.

Signée par le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, le docteur Djamel Fourar, le document affirme que la vaccination demeure une «priorité» dans un souci de préservation de la santé des enfants et indique que toute modification dans le calendrier des séances de vaccination sera communiquée à travers l’affichage et les médias.

La directive insiste sur la nécessité de prendre des mesures de prévention pour réduire le risque de contamination par le nouveau coronavirus, à l’instar de l’impératif de respecter la distanciation sociale et d’organiser le flux des personnes. Aussi, les enfants doivent être vaccinés dans les bras de leurs mères ou autre accompagnateur afin d’éviter tout contact qui pourrait augmenter le risque de contamination. En cas de douleur ou de fièvre post-vaccination, du paracétamol et des anti-inflammatoires seront prescrits, ajoute la même source qui exige l’organisation de la collecte sécurisée des déchets à la fin de la séance de vaccination et la désinfection de toutes les surfaces : table d'examen, mètre-ruban, stéthoscope, balance et otoscope.

Organisation des flux des personnes

Le ministère a recommandé d’organiser le flux des personnes à l'intérieur du centre de vaccination en limitant le nombre d'accompagnateurs à une personne au niveau de la salle d'attente, en évitant le croisement des enfants dans la salle dédiée à la vaccination en les faisant entrer un à un. Il a été demandé aussi de prévoir des dispositions pour organiser les séances de vaccination et les contrôles systématiques

Concernant la protection du personnel de la santé, le ministère recommande d’aérer et de nettoyer aussi fréquemment que possible les salles d'attente et les locaux dédiés à la vaccination, d’enlever les objets non nécessaires tels jouets, les revues et les journaux et d’appliquer les mesures de la distanciation physique en maintenant une distance d'au moins un mètre entre les individus. Aussi, le port des bavettes dans les salles d'attente pour les accompagnateurs est fortement recommandé.

Le ministère exhorte les responsables des structures de santé chargées de la vaccination de communiquer sur les risques et de donner les conseils de santé nécessaires, d’informer la population de toute modification du plan des séances de vaccination (fréquence, changement de date) en utilisant l'affichage et les médias locaux et d’assurer la disponibilité des moyens de protection et d'hygiène à la portée de tout le personnel exerçant dans ces structures.

Il y a lieu de rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent lors de sa visite effectuée, lundi dernier, dans certains établissements hospitaliers d’Alger, sur l’importance de la vaccination et appelé les parents à ne pas oublier de vacciner leurs enfants pendant cette période.

Salima Ettouahria