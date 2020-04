Dans la LUCARNE : Une légende éternelle

On ne se lasse pas de remettre au goût du jour de i belles choses qui resteront comme une marque indelible chez tous les épris des facettes grandioses du passé et dont les relents persistent de nos jours. L’une des grandes équipes qui ont donné de bons moments aux supporters algériens et du monde, l'équipe du FLN (14 avril 1958).

On vient ce 14 avril de fêter son 62e anniversaire. C'est un moment qu'il faut marquer à jamais d'une «pierre blanche». Le président du GPRA, Ferhat Abbas, avait dit que cette équipe avait fait gagner dix ans à la «révolution algérienne». Aujourd'hui, l’anniversaire de l’équipe du FLN a coïncidé avec la pandémie du coronavirus qui règne en maître absolu. C'est vrai que cette équipe avait fait la gloire de notre pays car des joueurs d’un niveau mondial. C'était des joueurs qui devaient jouer au Mondial suédois en 1958. Les Zitouni, Mekhloufi, Bentifour et bien d'autres avaient toutes leurs chances pour participer avec l'équipe de France, mais ils ont préféré répondre à l'appel au FLN avec Boumezrag, et Allam en Tunisie. Aujourd'hui, cette équipe se meurt puisqu'il ne reste que quelques membres, comme Maouche, Zouba, Said Amara, et Karoum (malade) mais cela n'a pas empêché Noureddine Morceli et Kheireddine Zetchi de lui rendre un vibrant hommage. On regrettera toujours cette grande et belle équipe.

Hamid Gharbi