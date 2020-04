Larbi Abdelaoui, président de la fédération Algérienne d’haltérophilie : «Nous préparons Bidani pour un podium olympique»

«A la veille des championnats régionaux, nous avons été contraints de geler les activités sportives, suivant les instructions du ministère de la Jeunesse et des Sports. On est dans l'obligation de se plier aux mesures adoptées par les pouvoirs publics dans la prévention et la lutte contre le Covid-19. La santé passe avant toute chose», nous à indiqué le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, en précisant : «Nous étions sur le point de lancer les différents tournois régionaux garçons, qualificatifs pour le championnat national, dont la date initiale était prévue pour le mois de juin. Faute d'un nombre important, les filles sont directement qualifiées pour la compétition nationale que nous avons décalée au mois de décembre, afin de donner le temps nécessaire aux athlètes de se préparer. Pour ce qui est de l'activité du Bureau fédéral, la fédération est actuellement fermée. Nous faisons du télétravail pour respecter les mesures de confinement et protéger tout le monde. Concernant les compétitions internationales, nos juniors devaient prendre part aux Championnats du monde, qui devait se dérouler en Roumanie à la fin du mois de mars dernier. Par ailleurs, toute l'équipe seniors, dix femmes et dix hommes, se préparaient à prendre part aux Championnats d'Afrique, en avril à l'île Maurice. Cette compétition qualificative au Jeux olympiques à été reportée. Cependant, la Confédération africaine est en train de réfléchir à la décaler encore pour quelques mois». Concernant, les Jeux olympiques, le premier responsable de la FAH, satisfait de la qualification de l'athlète Walid Bidani, se montre optimiste malgré le report de cette manifestation planétaire. «Dans notre discipline, la qualification aux JO est très difficile. C'est vraiment sélectif. Il y a seulement sept catégories aux Jeux olympiques, avec seulement quatorze participants pour chacune d'entre elles. Pour arracher son billet, il faut participer au deux derniers championnats du monde, au championnat continental et à trois tournois mondiaux. Chaque compétition permet de récolter des points. Les quatorze meilleurs dans chaque carte participent aux JO. Bidani est d'ores et déjà qualifié pour le rendez-vous de Tokyo. C'est un athlète de niveau mondial. Il ira aux Jeux olympiques pour décrocher une place sur le podium. On l'a préparé pour ça, d'ailleurs. Avec le report de la compétition, nous devons tout réorganiser avec la même déterminant et ayant toujours le même objectif», a souligné Larbi Abdelaoui.

Redha M.