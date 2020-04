Non-respect du confinement et du couvre-feu : L’inconscience de quelques citoyens

Les mesures mises en place par les autorités en vue de contenir la propagation du Covid-19 ne sont pas scrupuleusement respectées par nombre de citoyens qui pensent être à l’abri d’une contamination.

Pourtant, si c’est le cas pour eux, et c’est tant mieux, rien ne dit que ces personnes ne risquent pas d’être à l’origine de la propagation du virus à leur insu, alors que le but recherché est justement de briser la chaine de transmission. En effet, on peut être porteur du virus sans pour autant en avoir les symptômes et partant le transmettre à des membres de son entourage, qui eux développeront tous les symptômes, et risque de mourir des suites des complications si ils sont déjà fragilisés par d’autres problèmes de santé telles que des maladies chroniques. Ce sentiment d’invulnérabilité que l’on pense avoir face au virus est cependant incompréhensible, notamment avec toute la campagne de sensibilisation menée par les pouvoirs publics et relayée par toutes les personnes qui ont conscience, elles, de la dangerosité du coronavirus. Ainsi ces citoyens, qui sont priés de rester chez eux et de respecter les mesures prises dans un souci de protéger leur santé et celle de leurs concitoyens, ne trouvent pas mieux, malheureusement, que de faire fi des gestes barrières recommandés par les professionnels de la santé, de ne pas respecter le confinement et de violer le couvre-feu instauré dès 15h. Tous les prétextes imaginables, mêmes les plus farfelus, sont avancés pour justifier cette inconscience. «L’exiguïté» du logement, le «besoin» de prendre l’air près de son immeuble bien plus grave encore « l’immunité» car ils pensent que cela n’arrive qu’aux autres. Ainsi une amie a été sidérée d’entendre un collègue à elle dire que «parce que nous sommes musulmans, Dieu nous protège». Comment peut-il ignorer que même dans les pays musulmans, l’épidémie fait des ravages ? Comment peut-on se montrer aussi inconscient face à un virus, invisible certes, mais qui selon un bilan arrêté hier matin a contaminé au total plus de 2 000 000 personnes dans 193 pays et territoires et dont plus de 126 000 sont décédées des suites de la maladie. L’Algérie bien que mieux lotie que les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, la France, le Royaume Uni et la Belgique, pour ne citer que les pays les plus endeuillés, a enregistré 326 décès et 2.070 cas confirmés, selon le dernier bilan fourni par le porte-parole du comité de suivi et de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Faut-il croire que ces Algériens sont suicidaires ? La vie pour eux n’aurait-elle aucun sens et ne mériterait-elle pas d’être vécue ? L’on peut légitimement se le demander au regard de ce comportement qui, même s’il n’est pas généralisé, expose néanmoins d’autres personnes à des risques réels. C’est pourquoi, il est impératif que les regroupements au bas des immeubles ou sur les toits pour éviter les patrouilles de police soient proscrits et que les gestes barrières soient appliqués. Il faut que ces Algériens, pas que les jeunes, prennent conscience que le virus n’est pas encore éradiqué en dépit de tous les moyens mis en place et que, plus grave encore, il risque de se propager au sein de la population si tous on ne s’astreint pas au respect des mesures retenues par les spécialistes. Le coronavirus est mortel, pour preuve, le nombre de décès enregistré dans le monde. Et si besoin est encore, il faut savoir que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie du nouveau coronavirus est une urgence sanitaire internationale.

N. Kerraz