Université de Bordj Bou-Arréridj : conception d’un appareil de respiration artificielle

Des enseignants de l’université Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj ont fabriqué un appareil de respiration artificielle permettant d’assister deux patients en même temps, dit un de ses concepteurs, membre du laboratoire d’électronique et de transmissions avancées. Le recteur de l’université, le professeur Abdelhak Boubatra, souligne que le ministère de tutelle a été informé de l’invention à travers la direction de la recherche scientifique et est en contact avec un industriel de la région pour examiner la possibilité de passer à la production. La direction de la santé a pris connaissance de la contribution de l’université, ajoute notre interlocuteur, soulignant que l'université a lancé la production du gel hydro-alcoolique et a mis en place un laboratoire virtuel à distance. Abdelhak Boubatra rappelle que l’université est représentée dans la cellule de veille sur le coronavirus et son personnel contribue à recenser la population, notamment celle qui est dans le besoin par des applications appropriées. F. D.