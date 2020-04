Hôpital Issaâd-Khaled de Mascara : Des entreprises privées font don de produits

L’hôpital Issaad-Khaled de la ville de Mascara a reçu des produits différents d’une valeur de 1,6 million DA sous forme de dons d’entreprises privées activant dans les carrières de la wilaya dans le cadre des efforts de solidarité permettant de faire face à l'épidémie du Covid-19, a-t-on appris mardi dernier de Ferouane Kouider, directeur de l’environnement qui supervise la coordination de l'opération. Dans une déclaration à la presse, M. Ferouane a indiqué que des entreprises privées exploitant des carrières dans les communes de Mascara et Tizi ont remis lundi dernier du matériel d'hygiène et de désinfection, d'appareils de stérilisation et d'outils de protection à l'hôpital Issaad-Khaled, approuvé comme établissement hospitalier de référence de la wilaya pour traiter les personnes affectées par le coronavirus.

Ces aides sont constituées de tabliers, bavettes, combinaisons de protection, visières et couvre-chaussures destinés aux médecins et au staff soignant, mais aussi aux employés chargés du nettoyage, ainsi que des couvre-matelas au profit des patients traités, a-t-on fait savoir. Pour sa part, la direction de l'environnement de la wilaya de Mascara a fourni des conteneurs à déchets et des bacs pour les médicaments, des moyens de traitement utilisés, sacs à déchets, désinfectants et combinaisons de protection, en plus des dispositifs de stérilisation pour le matériel médical.

L’entreprise de collecte des ordures ménagères et l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets mènent des campagnes de stérilisation quotidiennes qui concernent tous les sièges de directions et les cités d’habitation des communes.