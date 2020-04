Béjaïa : Début des analyses de dépistage

La faculté de médecine de l’université Abderrahmane-Mira de Bejaia, en collaboration avec le CHU, a entamé, hier, au laboratoire de l’université l’analyse des premiers tests de dépistage du coronavirus. Une formation a été dispensée aux biologistes et médecins sous la houlette du professeur Bitam de l'Institut Pasteur d’Alger et après son accord, quatre prélèvements ont été recueillis pour analyse de dépistage. Les résultats devraient être connus le même jour, indique le professeur Tliba, doyen de la faculté. Il souligne que deux équipes de quatre biologistes chacune ont débuté les analyses et elles seront renforcées par deux autres équipes. Ainsi, les cas suspects au niveau de Bejaia seront pris en charge localement avec des prélèvements au niveau de l’hôpital Frantz-Fanon et seront acheminés au laboratoire via le CHU. La prise en charge des malades sera entamée plus rapidement.

M. Laouer