Hôtel Antar de Béchar : Prise en charge du personnel médical et paramédical

Le personnel médical et paramédical soignant, au nombre de soixante-sept, dont des spécialistes en épidémiologie, sont actuellement pris en charge à l’hôtel «Antar» à Bechar, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier du directeur de cet établissement.

«L’établissement hôtelier a été choisi par les responsables de la cellule locale de crise intersectorielle pour la prise en charge de ce personnel médical et paramédical et tous les moyens sont mobilisés pour qu’ils soient dans de bonnes conditions d’hébergement et de restauration, de par leur contribution à la prévention et à la lutte contre le Covid-19», a indiqué le directeur de l’hôtel relevant du groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, Mourad Ait Mohand. «Etant donné qu’ils sont les seuls pensionnaires de notre établissement, notre personnel s’est mis à leur service», a ajouté M. Ait Mohand.

La prise en charge de ce personnel médical et paramédical entre dans le cadre des mesures préconisées par le président de la République pour faire face à l’actuelle pandémie du coronavirus, a-t-il souligné.

Ce personnel exerce actuellement au niveau de la clinique ophtalmologique algéro-cubaine et du Centre de lutte contre la toxicomanie, deux établissements dédiés aux soins des personnes atteintes du coronavirus (une dizaine actuellement dans la wilaya), selon des responsables de la direction locale de la Santé et de la Population.