Laboratoire de biologie moléculaire de Chlef : des analyses de dépistage entamées

Le laboratoire de biologie moléculaire génomique et bio-informatique de l'université «Hassiba Benbouali» de Chlef a entamé, mardi dernier, les analyses de dépistage du Covid-19, a-t-on appris auprès du directeur de la santé de la wilaya.

«Le laboratoire, dont l’équipement est intervenu la semaine passée, a commencé officiellement, mardi, à accueillir des échantillons pour les tests de dépistage du nouveau coronavirus», a indiqué à l’APS, Nacereddine Kertalia. Il a signalé la présence, sur place, d’experts de l’Institut Pasteur d’Alger, pour l’accompagnement des premiers tests réalisés au niveau de ce laboratoire, destiné à être promu, dans les prochains jours, en un laboratoire de référence pour les wilayas voisines, a-t-il fait savoir.

Selon M. Kertalia, ce laboratoire est le fruit de l’initiative d’un groupe (21 personnes) de chercheurs de l’université, médecins en maladies infectieuses et d’étudiants doctorants de la wilaya. Il a été aménagé avec des équipements fournis par l’Université d’Oran, outre du matériel médical issu de différents hôpitaux locaux.

Ce laboratoire est doté d’une capacité théorique de réalisation de 96 analyses/j, avec l’obtention des résultats en quatre (4) heures, au lieu de trois jours précédemment, a signalé son directeur, le Pr. Mohamed Sbaïhia.

Selon le dernier recensement du ministère de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, la wilaya de Chlef compte 37 cas confirmés.