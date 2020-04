Confinement sanitaire : Des motards en civil pour traquer les récalcitrants

Outre les appels au respect du confinement et les campagnes de sensibilisation, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a décidé de passer à un stade supérieur dans le contrôle et la traque des récalcitrants.

Ainsi, des brigades motorisées en civil de la police ont été déployées dans les quartiers et au niveau des rues principales de la capitale pour traquer les automobilistes et les jeunes motocyclistes qui n’ont pas d’autorisation de circuler.

Des jeunes policiers vêtus de gilets les identifiants et dotés de Tazer (pistolet à impulsion électrique), sillonnent les quartiers d’Alger et procèdent au contrôle et à la vérification, a-t-on constaté. «C’est une présence préventive et dissuasive», précise une source sécuritaire.

Le dispositif a été renforcé suite à l’évolution du phénomène des batailles rangées dans les quartiers ainsi que des tentatives, notamment des dealers, de circuler durant le confinement à bord de motos pour fuir le contrôle des barrages. Il vise aussi à appréhender les auteurs de vols de motocyclistes des particuliers stationnés dans des parkings, un phénomène qui a pris de l’ampleur, notamment à Oran et Alger.

A relever que les services de police ont procédé, ces derniers jours, à la mise en fournière de 2.700 véhicules et motocycles pour non-respect des mesures de confinement, selon un bilan de la DGSN. Par ailleurs, les actions de sensibilisation se poursuivent.

Des patrouilles de la police continuent de sillonner les rues d’Alger, chaque jour, avant l’entrée en vigueur du confinement. Munis de haut-parleur, ils invitent les citoyens à respecter les règles de confinement. La même action est appliquée dans toutes les wilayas du pays, a-t-on appris.

A ce titre, la DGSN a organisé, en mars, 558 actions de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national visant à endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, a indiqué mardi dernier un communiqué de ce corps de sécurité.

Des sorties de terrain ont été organisées au niveau des zones urbaines par les services de police sous la supervision des cellules de communication et des relations publiques aux sûretés de wilayas, a précisé la même source.

Lors de ces sorties, ajoute la même source, des dépliants ont été distribués au niveau des places publiques, marchés, centres commerciaux et points de contrôle, outre les opérations de stérilisation et de désinfection lancées à travers les différentes wilayas du pays.

Les salles d’opérations demeurent également au service des citoyens, en recevant leurs appels via le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17, outre l’animation d’espaces de sensibilisation sur la radio et des activités organisées sur les différents supports pour faire parvenir leurs messages de sensibilisation aux citoyens à l’instar des réseaux sociaux «Facebook» et «Twitter» et le site de la DGSN.

Neïla Benrahal