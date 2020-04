Hôpital Fernane-Hanafi de Tizi Ouzou : Assistance psychologique

L'Établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie Fernane-Hanafi d’Oued-Aïssi à Tizi Ouzou a mis en place un dispositif d'écoute et d’assistance psychologique, a annoncé hier dans un communiqué cet établissement. «Ce dispositif a pour but le soutien et l'accompagnement psychologiques des professionnels de la santé en déconcentration ou en épuisement professionnel et des personnes en état de stress, d'anxiété ou d'angoisse», a indiqué l’établissement. Une équipe de psychiatres et de psychologues est mobilisée de 9h à 15h.

Bel. Adrar