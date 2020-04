Personnels du premier rang de combat contre le Covid-19 : Protocole d’intervention psychologique à Sétif

Un groupe d’enseignants du département de psychologie de l’université Mohamed-Debaghine (Sétif-2) a élaboré un protocole d’intervention psychologique au bénéfice des personnels se trouvant au premier rang de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, covid-19, a indiqué hier le recteur de cette université, Pr. Khier Guechi. Le protocole qui cible en particulier les travailleurs des établissements sanitaires (médecins, paramédicaux et agents d’hygiène et de l’administration) et des unités de la Protection civile vise à atténuer la pression qu’exerce sur eux le contact direct avec les malades atteints du Covid-19 ou suspectés d’en être infectés, a précisé à l’APS, le même responsable. Conçu par des spécialistes en psychologie, ce protocole est basé sur des principes et démarches méthodiques déterminées qui assurent une intervention psychologique efficace, a souligné le recteur de l’université qui a précisé que le protocole apporte des premiers secours psychologiques à ces travailleurs et les aide à prendre conscience de la nature des troubles susceptibles d’être engendrés par le contact direct et continu avec des malades et des personnes suspectées d’infection dont les phobies, l’anxiété et les dépressions conséquentes au choc. L’objectif est d’assurer une prise en charge psychologique de ces catégories sur le long terme pour contenir les séquelles psychologiques et comportementales liées à cette crise sanitaire ainsi qu’à la pression et à la perte du soutien familiale qu’elle engendre, a relevé Pr. Guechi. La mise en œuvre du protocole s’effectue à travers des ateliers animés par un ou deux spécialistes sur divers thèmes, dont l’intervention, le dépistage précoce, les premiers secours psychologiques et la gestion de la pression psychologique.