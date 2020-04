Tizi Ouzou : Lancement d’une étude sur l’impact psychologique de la pandémie

Une étude sur l'impact psychologique de la pandémie de coronavirus Covid-19 en Algérie est lancée par l'équipe du Centre psychologique universitaire (CPU) de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO), a-t-on appris lundi des concernés. Les initiateurs de cette étude scientifique visent à «comprendre les effets psychologiques de cette crise sanitaire pour essayer de mieux anticiper ses répercussions certaines sur les individus et la société dans son ensemble», a expliqué Ouandaloussi Nassima, enseignante-chercheur à l'UMMTO et responsable de cette étude. «La prévention psychologique constitue un aspect important dans le traitement de cette pandémie qui aura des répercussions sur le comportement de l'individu et de la société, et ce quel que soit la nature du confinement observé, partiel, total ou volontaire», a souligné Mme Ouandaloussi.

Les symptômes de cette crise seront surtout «visibles après la crise, notamment chez les personnes fragiles psychologiquement, atteintes ou ayant perdu un proche ou membre de leur famille», a-t-elle soutenu, ajoutant qu'elle (la crise) est aussi «synonyme de peur d'être contaminé, de contaminer ses proches et quand cela arrive, de culpabilité».

Autant de symptômes, a-t-elle observé, qu'«il faudrait détecter et gérer durant la période de déconfinement, qui doit être inclue comme une période de cette crise et non sa fin, d'où la nécessité d'un travail d'anticipation», a-t-elle estimé. Lancée via le portail internet de l'UMMTO à travers un questionnaire en ligne, l'étude est destinée à «l'ensemble des couches et catégories sociales et pas uniquement aux universitaires», a, en outre, précisé l'universitaire, qui recommande, par ailleurs, «la mise en place intensive de cellules de soutien psychologiques durant cette période».