Abdelkrim Messaoudi, psychiatre : Prise en charge particulière des personnes à vulnérabilité psychique

Les personnes à vulnérabilité psychique nécessitent une prise en charge particulière en ce contexte de confinement préventif de la propagation du Covid-19, a considéré, mardi, le professeur Abdelkrim Messaoudi, psychiatre, doyen de la faculté de médecine de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO).

Et pour cause, explique le Pr Messaoudi dans une déclaration à l'APS, «ces personnes vulnérables présentent un risque élevé de présenter des manifestations cliniques importantes et des réactions pathologiques qui nécessiterons une prise en charge particulière». Souvent en situation d’isolement social, elles présentent, également, «des risques de rupture de soins et peuvent avoir des difficultés à respecter les consignes de confinement et à effectuer les gestes barrières», a-t-il poursuivi. Les troubles psychiques de cette population «peuvent rendre plus difficiles la compréhension et l’application des gestes barrières et de la distanciation sociale», ce qui appelle, a-t-il ajouté, «une vigilance accrue de la part des soignants pour compenser ces difficultés et à leur suivi somatique». À ce titre, le Pr Messaoudi préconise que «les patients souffrants de troubles sévères et les patients qui ne disposent pas de soutien social et familial doivent êtres hospitalisés durant cette période de pandémie, en leurs garantissant toutes les mesures de sécurité et de protection contre la contamination». Les patients errants sont, également, «des sujets exposés à des risques importants», a-t-il observé, estimant qu'il est impératif de les prendre en charge en leur réservant «une structure afin de les accueillir et les prendre en charge». S'agissant des patients stabilisés suivis en ambulatoire, il faudrait, a suggéré l'universitaire «leur faire comprendre, grâce au lien de confiance, à observer et respecter les consignes de protection nécessaires», en insistant dans ce cas de figure sur «le rôle de la famille». Rappelant que «la majorité des personnes souffrant de troubles psychiatriques est prise en charge en ambulatoire, le Pr Messaoudi a, également, considéré qu'«une adaptation de l’organisation, visant à assurer la continuité des soins psychiatriques dans ce contexte de crise sanitaire, est essentielle». Il est aussi recommandé, en ce contexte de pandémie, a-t-il renchéri, de «faciliter l’accès des patients à leurs traitements pour éviter les hospitalisations en urgence et prévenir notamment les rechutes de pathologies chroniques». Par ailleurs, a souligné le Pr Messaoudi, en plus du stress lié a cette maladie, «le confinement, qui représente une mesure préventive, peut être aussi une source de stress, car l’individu, à la base, fait partie d’une société où il trouve ses repères et a un rôle social important à jouer».

«Le contexte anxiogène et le confinement en lui-même peuvent être une source de fragilisation de l’état psychique de la personne», a-t-il estimé, conseillant de «s'adapter à cette situation en modifiant nos habitudes, en trouvant des occupations chez soi», car, prévient-il, «l'autre risque, s’il n'y a pas de confinement, à savoir la contamination, est encore plus important».