Hassiba Cherebta, psychologue clinicienne et psychothérapeute : «Les enfants peuvent développer de la peur et de l’anxiété»

Entretien réalisé par : Sami Kaïdi

En cette période de confinement, la question de la condition de l’enfance revient au devant de la scène. À ce propos, El Moudjahid s’est entretenu avec la psychologue clinicienne et psychologue-thérapeute, Hassiba Cherebta, qui travaille régulièrement sur la question de l’enfance. Vice-présidente de l’association algérienne pour l’aide psychologique (SARP), elle nous en dit un peu plus sur comment l’enfant gère émotionnellement cette période ô combien incertaine.

El Moudjahid : Comment les enfants vivent-ils cette période de confinement ?

Hassiba Cherebta : Nous recevons beaucoup de messages des parents qui nous disent que les enfants deviennent agressifs et qu’ils sont déstabilisés pas cette période d’enfermement. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe et ne sont pas convenablement orientés. Sur le plan émotionnel, l’enfant copie l’adulte, ainsi les parents doivent être vigilants en faisant attention à leurs réactions, ce qui n’est pas facile, je le concède. Les parents doivent, par ailleurs, rester auprès de l’enfant et lui expliquer ce qui se passe. Il faut, ainsi, bâtir un pont pour rassurer ce dernier et donner un sens à ce qui se passe. J’invite les parents à faire un emploi du temps avec leurs enfants pour canaliser leur énergie et mieux gérer leur temps. Faire un programme commun permet de casser la routine journalière et permettre aux bambins de faire des activités productives. C’est une formidable opportunité pour les parents de se rapprocher et de réinventer la vie en famille.



Constatez-vous une augmentation des consultations de cette catégorie ?

Sur notre page facebook, nous recevons beaucoup de message et beaucoup d’appels téléphoniques ayant trait à l’enfance. On nous demande comment réagir à la situation, en effet, le souci, actuel, des parents est comment mieux communiquer et mieux gérer leurs enfants à la maison. Sur un autre registre, il est vrai que les enfants présentant un handicap tel que l’autisme sont souvent présents dans nos services, car ils sont les plus vulnérables à l’incertitude. L’enfant autiste est celui qui souffre le plus de cette période de confinement. À ce propos, nous avons un centre de formation spécialisé sur cette problématique et nous mettons nos compétences aux services des concernées.



En cette période de confinement, proposez-vous un suivi à distance ?

Tout à fait, nous sommes 5 psychologues constamment disponibles pour suivre à distance ces jeunes patients, notamment via notre page Facebook : «Association SARP/Soutien psychologique covid-19». Nous utilisons le téléphone, ainsi que les réseaux sociaux, pour suivre, au mieux, ces personnes en détresse et leur apporter le meilleur soutien qui soit.



Quels sont les troubles que les enfants risquent de développer s’ils ne sont pas bien accompagnés ?

Globalement, c’est la peur que les enfants développent et de l’anxiété. L’enfermement peut aussi provoquer des troubles qui peuvent se traduire par de l’agressivité, des cauchemars, une perte de l’appétit. L’enfant est souvent démissionnaire est ne veut plus rien faire. Tout dépend de la fragilité de l’enfant et ou de la famille ; toutefois, il faut normaliser la chose, nous sommes dans une période exceptionnelle. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à traiter ces symptômes psychologiques avant que cela ne dégénère.



Quels autres conseils à donner aux parents ?

Il ne faut pas laisser s’installer une routine. Nous proposons, sur notre page, des exercices de relaxations au profit des enfants. En ce qui concerne la relation et l’échange avec l’enfant, j’insiste, souvent, sur le fait qu’il faut privilégier la qualité à la quantité. Enfin, la communication et une organisation rigoureuse sont la clef pour mieux appréhender cette crise.

S. K.