Tizi Ouzou : Aides au profit de 350 familles

350 couffins alimentaires ont été distribués hier au profit de familles nécessiteuses à travers sept communes de la wilaya de Tizi-Ouzou par la commission de wilaya de solidarité, en collaboration avec le mouvement associatif local. Cette opération, quatrième du genre depuis la mise sur pied de cette commission, a touché les familles d’Assi Youcef, Frikat, Ath Zekki, Ait Boumehdi, Mechtras, Ifigha et Aggouni Gueghrane.

Les couffins contiennent de la semoule, de l’huile de table et autres produits. Cette opération a touché aussi les travailleurs journaliers. Le coup d’envoi a été donné à partir de l’OPOW du stade 1er-Novembre par le secrétaire général de la wilaya, Mustapha Guerriche, en présence des partenaires de cette initiative. Jusqu'à présent, des centaines de kits alimentaires ont été distribués dans vingt communes de la wilaya. Cet élan de solidarité se poursuivra pour toucher tous les villages et hameaux, a assuré Mustapha Gerriche.

Bel. Adrar