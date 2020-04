Guenzet (Sétif) : La solidarité au quotidien

A Guenzet, au cœur de ces montagnes du nord de la wilaya de Sétif, les valeurs ancestrales entretenues par les Ath Yala, depuis la nuit des temps, constituent un maillon fort de ce formidable élan de solidarité qui fait le quotidien de cette commune.

Dans les 22 villages implantés à travers ces montagnes escarpées et que l’on rejoint par ces routes et sentiers sinueux, le pays des Beni Yala est uni dans la dynamique de sensibilisation et de prévention aux côtés des efforts déployés par l’Etat.

Pour Makhlouf Lyazid, responsable de la section des SMA à Guenzet, «la conjugaison des efforts en de pareils moments relève du devoir de chacun d’œuvrer sans relâche pour endiguer cette pandémie». Plusieurs actions de désinfection sont menées dans ces villages ou des jeunes s’activent aux côtés des représentants de chaque village, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale et la cellule de crise sous l’égide du chef de daïra.

Le souk hebdomadaire fermé, c’est au tour des marchands de produits divers de se rendre dans les villages et répondre à la demande du citoyen alors que pour ceux qui veulent recevoir leurs provisions à domicile, un simple coup de téléphone suffit et la livraison est assurée.

De nombreuses familles élisant domicile à Alger sont revenues dans leurs villages où ils s’attèlent en cette période de confinement à l’entretien de leurs vergers. «Nous avons déjà préparé 150 couffins de produits alimentaires et 1.000 bavettes que nous allons distribuer, dans trois à quatre jours, le temps de temps de finaliser cette action», ajoute notre interlocuteur.

F. Zoghbi