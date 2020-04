Front El-Moustakbal : Protéger l’économie contre la spéculation

Le groupe parlementaire du Front El Moustakbal à l’Assemblée populaire nationale (APN) a salué, l’engagement de tous les hommes et femmes du secteur sanitaire, des staffs médical et paramédical, des personnels administratifs, des agents nettoyage et des différents travailleurs affiliés au secteur, pour leur action inlassable et soutenue dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué du même groupe. «Les députés du Front El Moustakbal se sont également félicités des efforts consentis par les différents corps de sécurité, pour garantir l’application des mesures du confinement et protéger l’économie nationale contre le monopole et la spéculation», lit-t-on dans le communiqué.

Ils ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de la pandémie, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades, indique la même source. Les députés ont réitéré leur engagement à «poursuivre le devoir de soutien au peuple en cette conjoncture difficile, tant au niveau local que national et à contribuer de concert avec tous les bienfaiteurs parmi les enfants de la Patrie, à l’appui de l’effort consenti, sous la bannière de l’entraide et de la solidarité nationales», souligne-t-on de même source.

Ils ont insisté sur «la contribution financière de tous les députés du groupe parlementaire ainsi que leur adhésion au niveau de leur wilaya et régions du pays, pour apporter l’aide matérielle et morale, les moyens et le matériel médical de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie et pour sensibiliser le citoyen au respect du confinement à domicile en tant que meilleure mesure de prévention».