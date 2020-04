RND : La mobilisation de l’État saluée

Le Rassemblement national démocratique exprime toute sa satisfaction suite à la mobilisation multiforme de l'État, à sa tête le Président Abdelmadjid Tebboune ainsi que de l'institution militaire, du personnel médical et de la société civile engagés dans une lutte globale et coordonnée contre l'épidémie du coronavirus. Dans un communiqué signé par son président intérimaire Azzedine Mihoubi, le parti rend un hommage appuyé au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, mettant l'accent sur son suivi permanent de l'application des décisions et la mise en œuvre des mécanismes destinés à faire face à la crise sanitaire. Il salue en outre la qualité de la démarche, à la fois inclusive et pluridisciplinaire prônée les pouvoirs publics. Le RND se félicite très particulièrement de l'optimisation progressive de la prise en charge médicale des malades atteints du Covid-19 par le personnel de la santé qui livre une bataille sans merci contre la pandémie et auquel le parti rend un vibrant hommage. Il relève aussi avec satisfaction l'intérêt grandissant qu'accorde l'État à ce secteur vital à travers une dynamique de reconnaissance et d'encadrement soutenue et sans cesse réaffirmée par le président Tebboune. Lequel intérêt qui place le secteur de la santé au cœur des préoccupations de hautes autorités, qui sont mobilisées à apporter une réponse sans délai aux doléances du personnel soignant autant en termes de consolidation des moyens de protection qu'en matière du renforcement des équipements médicaux dans les structures dédiées au traitement du Covid-19.

A cela, s'ajoute, lit-on encore dans le communiqué, les autres formes de motivation décidées au profit de cette catégorie professionnelle, à l'exemple de l'octroi de la prime exceptionnelle, d'une révision salariale attendue dans un proche avenir et d'une révolution à faire valoir en matière de réforme globale du système national de la santé.

Le RND salue également la contribution cruciale du Haut commandement de l'ANP, aussi bien à travers l'utilisation optimale des moyens logistiques ainsi que sa disponibilité à concourir par son expérience avérée dans la gestion des crises dans le cadre de la lutte et la prévention contre l'épidémie. Le parti relève aussi le haut degré de patriotisme caractérisant l'engagement de l'ensemble des institutions dont il rappelle les efforts consentis par leur personnel et agents mobilisés sur le terrain. Il ne manquera pas aussi d'appuyer l'élan de solidarité national et l'implication significative des entreprises, les entités privées y compris, dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte. Le RND dénonce par ailleurs les agissements de certains cercles qui exploitent ce contexte difficile pour «semer le trouble à travers la diffusion de fausses informations destinées à la manipulation de l'opinion».

Karim Aoudia