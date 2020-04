Unité aérienne de la Sûreté nationale : Un brigadier de police retrouvé mort dans sa chambre

Un brigadier de police, technicien en aéronautique relevant de l'Unité aérienne de la Sûreté nationale, a été retrouvé mort, mardi soir, dans sa chambre au cantonnement abritant cette structure à Dar El Beida (Alger), indique mercredi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui souligne que l’enquête, prise en charge par le parquet territorialement compétent, «en déterminera les raisons et les motivations».

«En date du 14 avril 2020 à 20h00, le brigadier de police Boubakeur Belouizani, technicien en aéronautique, relevant de l’Unité aérienne de la Sûreté nationale, a été retrouvé par ses collègues décédé dans sa chambre, au cantonnement abritant cette structure, sise à Dar El Beida (Alger)», précise la DGSN dans un communiqué.

«Ce décès survenu dans des circonstances indéterminées, qui a provoqué l’émoi parmi la corporation policière, notamment ses collègues, demeure pour le moment inexpliqué, la victime faisant l’unanimité autour de sa personne par ses qualités professionnelles et humaines», affirme la même source.

L'enquête prise en charge par le parquet territorialement compétent «en déterminera les raisons et les motivations», ajoute le communiqué.

En cette pénible et tragique circonstance, la DGSN présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, l’assure de son soutien et de toute sa compassion.