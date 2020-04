ANP : La lutte antiterroriste ne connaît pas de répit

Le haut commandement de l'ANP a réitéré sa détermination à lutter contre le terrorisme dans toutes les circonstances et les conditions, y compris durant la crise sanitaire. L’ANP est fortement mobilisée afin de déjouer tout plan terroriste, notamment à l’approche du mois de Ramadhan.

Une forte pression militaire sur les fiefs des groupes terroristes ayant permis de mettre en échec des plans criminels et la neutralisation de dangereux terroristes. A ce titre, un important coup de filet vient d’être réalisé par l’ANP à l’est du pays. C’est ce qui ressort de l’opération menée avec succès à Skikda dans la soirée de mardi dernier. Un vétéran du GIA a été abattu dans une embuscade à Collo. Selon le MDN, il s'agit de l'un des chefs des groupes terroristes, dénommé Boulagroune Khaled dit Abou Dhirar, qui a rallié les groupes terroristes en 1995.

Ce dernier, natif de Jijel, était membre d’une phalange terroriste. il avait commencé dans les rangs du GIA, en 1995, au sein de Seriat Feth El-Moubine (phalange terroriste) et fini par être parmi les plus proches du criminel Abdelmalek Droukdel, chef de l’AQMI (ex-GSPC ). Il assumait depuis quelques mois, la mission de coordinateur des actions terroristes dans certaines régions du pays, notamment à l’Est, suite à la neutralisation de plusieurs chefs terroristes par l’ANP, particulièrement ceux de l’organisation Daech, qui a tenté vainement de se redéployer en Algérie après sa défaite en Syrie et en Libye. Le terroriste a été abattu suite à l’exploitation de renseignement faisant état d’un mouvement terroriste dans la région, profitant du confinement sanitaire. Cela démontre l’efficacité du travail de renseignement et de la vigilance des détachements ayant intensifié les patrouilles, les opérations de ratissage durant le confinement. Une embuscade lui a été tendue qui s’est soldée par sa neutralisation et la récupération de son pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de trois chargeurs de munitions et d’une grenade. Les massifs forestiers de Skikda, qui sont sous haute surveillance de l’ANP, constituent des zones de passage pour les différentes organisations terroristes. Cette opération renseigne également sur la situation interne de l’organisation terroriste qui évolue en petits groupes de trois à quatre éléments en raison de la difficulté de «recrutement». Les terroristes neutralisés ces derniers mois, notamment dans la région de Skikda, sont en majorité des vétérans de l’ex-GIA. Affaiblies, les organisations terroristes toujours en activité, misent sur les anciens du GIA pour assurer la continuité de l’activité criminelle. Selon le MDN, deux terroristes armés dont un vétéran, ont été également capturés avec leurs familles à Collo au mois de décembre dernier. Il s’agit des dénommés Boudmagh Ilyes dit Idriss, qui a rallié les groupes terroristes en 1994, et de Allouache Younes dit Abou Tourab, qui a rejoint les groupes terroristes en 2017, accompagnés de six femmes et de sept enfants. En outre, deux autres dangereux terroristes ont été abattus au mois de janvier dernier, lors d’une embuscade à Jijel, a indiqué le MDN. Il s’agit du terroriste Ouga Mahieddine alias Abou Oubaida, qui a rallié les groupes terroristes en 1993 et Laaouar Chawki dénommé Ibrahim Abou Mouslim qui a rejoint les groupes terroristes en 1995.

Ainsi, la lutte antiterroriste se poursuit et s’accentue. Trois terroristes ont été abattus en 24 h, à Skikda et Ain Defla et des armes ont été récupérées alors qu’un terroriste et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés au mois de mars dernier. «Ces résultats réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national, comme ils dénotent, encore une fois, de la grande vigilance des unités de l'Armée nationale populaire dans toutes les circonstances et les conditions», a précisé le MDN.

Neila Benrahal