AG du COA : La date sera décidée lors de la réunion du conseil exécutif

«On a été pris de court par cette pandémie qui nous a faussé tout le calendrier. Tout le monde est confiné chez lui, tout en restant en contact avec l’évolution des événements. Maintenant, si la situation persiste, on sera obligé de reporter l’AGO, qui ne peut se tenir sans une réunion au préalable du conseil exécutif, seul à décider de la date des AG», a indiqué, à l’APS, le secrétaire général du COA, Abdelhafid Izem.

Avant la pandémie du coronavirus, l’assemblée générale ordinaire du COA était programmée pour le mois de mai prochain, mais l’arrêt de toutes les activités et manifestations et rassemblements sportifs, en raison de la situation sanitaire en Algérie, a contraint le conseil exécutif du COA à reporter sa réunion.

La prochaine réunion du conseil exécutif du COA doit se tenir pour, tout d’abord, constater la vacance du poste de président (après la démission de Mustapha Berraf), et faire une première lecture des différents bilans et également fixer la date de l’AGO.

Après la tenue de l’AGO et la constatation de la vacance du poste de président, le 1er-vice-président du COA prendra en main la gestion courante des affaires de l’instance dont la préparation de l’AG extraordinaire qui doit se tenir (l'article 15 des statuts de l’instance olympique en vigueur) dans les 45 jours qui suivent la tenue de l’AGO qui verra, en toute logique, la participation du président démissionnaire, pour au moins défendre ses bilans. Les statuts du COA stipulent qu’en cas de vacance définitive du poste de président du Comité dûment constatée par le Comité exécutif, l’intérim est assuré de plein droit par un vice-président selon l’ordre de préséance.

«Le chargé de l’intérim doit convoquer dans les quarante-cinq jours à compter de sa désignation, une Assemblée générale extraordinaire pour élire un président, pour le reste du mandat en cours qui cours jusqu’après les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à 2021», a expliqué Izem.

Le responsable a ajouté que la période séparant entre les deux AG (45 jours) permettra de donner la chance aux postulants qui veulent se porter candidats au poste de président, et qui remplissent les conditions d’éligibilité.

En raison de la situation sanitaire actuelle et l’arrêt total de toutes les activités des fédérations sportives ainsi que celles du COA, l’AGO de l’instance olympique pourrait se tenir, logiquement début juin et l’extraordinaire en juillet.

«Je pense qu’il n y a pas le feu en la maison. On a devant nous une année et on va gérer tranquillement cette période difficile, dans laquelle, la préservation de la santé de tous passe avant toute autres choses», a affirmé le SG du COA, concluant que le prochain président sera connu au plus tard, en juillet prochain.