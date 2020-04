Messaoud Belambri, président du Snapo : L’agence de sécurité sanitaire, une nécessité

Le président du Syndicat national des pharmaciens des officines, Messaoud Belambri, a indiqué que l'agence nationale de la sécurité sanitaire qui sera créée prochainement aura pour mission de mettre en place des plans prospectifs d'épidémies soudaines pour permettre à l'État d’agir rapidement. S’exprimant à la Radio nationale, il souligne que cette décision est très importante.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une place importante à l'agence et ses décisions sont contraignantes. Messaoud Belambri souhaite que la composition de l'agence soit au niveau de sa mission, qu’elle élargisse son cercle de consultation et fasse des recommandations, en particulier pendant les épidémies, au lieu de créer des commissions ad hoc. Il a souligné que cette agence a également pour rôle l’élaboration d'une stratégie pour l'approvisionnement en matières premières de l'industrie pharmaceutique et l'intervention dans les situations d’urgences afin de limiter la propagation de ces maladies. Selon le président du SNAPO, le système de santé en Algérie a besoin d'une réforme globale. «Depuis 15 ans nous appelons la tutelle à adopter cette démarche car nous avons besoin d'une refonte totale du système de santé des secteurs public et privé et des pharmaciens. Nous étions peinés lorsque nous avons vu que la majorité des membres de l'équipe qui travaillent avec le professeur Didier Raoult, à Marseille, en France, sont Algériens», a-t-il déclaré. Et d’enchaîner : «Il y a 15 ans, nous avions un tissu industriel qui répondait aux besoins locaux.» Il appelle le président de la République à accorder davantage d’intérêt à l'industrie chimique pour fabriquer des matières premières nécessaires pour l’industrie pharmaceutique et la production des médicaments à même de mettre fin à la dépendance de l’Algérie.

Sur un autre registre, le président du Syndicat a imputé l’augmentation des prix des masques chirurgicaux au fait que les pharmaciens ne connaissaient pas leurs prix puisqu’ils ne les vendaient pas auparavant.

« Avec la propagation de l’épidémie du Covid-19, ils ont commencé à les vendre sans savoir leur prix réel, avec une marge bénéficiaire qui ne dépassait pas 5%», a-t-il soutenu, révélant que 300.000 bavettes seront commercialisées prochainement au niveau des pharmacies à travers 15 wilayas.

Belambri a mis en garde contre le risque de pénurie des médicaments en raison du retard enregistré dans la publication des programmes d'importation, prévenant que certains produits pour le traitement d'autres maladies ne seront plus disponibles à la fin du mois d’avril. Il a également évoqué le retrait de la chloroquine des pharmacies qui est utilisée pour traiter d'autres maladies.

«Nous avons sollicité le Premier ministre au sujet de la distribution de la chloroquine aux pharmaciens. Nous avons demandé que la distribution soit simplifiée car plusieurs patients l'utilisent pour traiter d'autres maladies d’autant plus que le médicament et son équivalent générique sont introuvables», a regretté le président du Snapo.

Salima Ettouahria