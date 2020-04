CHU d'Oran : Six personnes rétablies quittent l'hôpital

Six personnes affectées par le coronavirus ont quitté le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benzerdjeb d'Oran deux jours après leur rétablissement total, a-t-on appris hier auprès de la cellule d'information et de communication de cet établissement hospitalier. Ce groupe a quitté l'hôpital dans la soirée du dimanche après s'être complètement remis du coronavirus, portant le nombre des personnes guéries de ce virus dans ce CHU à 34, a indiqué la même source. Ces patients avaient suivi un protocole de traitement à la Chloroquine dans le service des maladies infectieuses du CHU d'Oran, a-t-on indiqué, soulignant que d'autres malades sont soumis au même protocole de traitement et leur état de santé s'améliore. Vendredi dernier, 23 patients, complètement guéris, avaient quitté le service des maladies infectieuses du CHU Dr Benzerdjeb, a-t-on rappelé.