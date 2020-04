MAE chinois : L'amitié sino-africaine sortira renforcée de la crise

Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a assuré lundi dernier que «l'amitié sino-africaine est solide comme le roc et aucun incident ne pourra l'affecter».

Lors d'une conversation téléphonique avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, M. Wang a déclaré que la Chine et l'Afrique, en tant que partenaires de coopération stratégique globale, devraient renforcer leur coordination et leur coopération face au défi commun que représente la lutte contre le Covid-19. «L'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Afrique a résisté à l'épreuve de l'histoire et des changements internationaux, elle est solide comme le roc et incassable. Aucun éventuel incident ou instigation de certaines forces ne sauraient l'ébranler», a-t-il dit. M. Wang a déclaré que la Chine gardait à l'esprit qu'au moment le plus difficile de sa lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19), l'UA et les pays africains avaient apporté leur soutien à la Chine et s'étaient clairement opposés à toute tentative de politiser l'épidémie.

Il a soutenu que cette attitude a pleinement démontré les relations fraternelles entre la Chine et l'Afrique, qui ont partagé aussi bien les bons comme les mauvais jours et approfondi leur haut niveau de coopération stratégique bilatérale. Concernant les problèmes signalés par certains amis africains sur le travail anti-épidémique de certains gouvernements locaux chinois, il a souligné que la Chine se consacrait au maintien de la santé et de la sécurité de tous les ressortissants chinois et étrangers, et traitait tous les étrangers en Chine de façon égale. «La Chine s'oppose à toute pratique différentielle visant des communautés spécifiques», a-t-il dit. Dans les circonstances actuelles, la Chine et l'Afrique ont plus que jamais besoin de confiance, de soutien mutuels et de solidarité pour traverser cette période difficile, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Faki a déclaré que «les pays africains et la Chine entretiennent un partenariat de coopération stratégique global, et les deux parties sont à la fois des amis et des compagnons d'armes dont le destin est étroitement lié», ajoutant que rien ne pourrait changer ou endommager leur amitié. Notant que la Chine travaillait dur pour empêcher une résurgence de la pandémie chez elle, il a dit croire que le pays asiatique ne prendra aucune mesure discriminatoire dans ce processus de prévention et de contrôle.

La partie africaine n'oubliera pas le soutien de la Chine au cours de ses luttes de libération nationale et d'indépendance, l'élimination de la ségrégation raciale et le développement social et économique du continent, a ajouté M. Faki. Les deux parties partagent une mission sacrée de préservation du partenariat de coopération stratégique global entre l'Afrique et la Chine. Elles ne laisseront jamais les forces qui tentent d'exploiter la situation actuelle semer la discorde entre l'Afrique et la Chine, a-t-il déclaré. L'Afrique continuera de soutenir fermement la Chine, a-t-il conclu.