Sûreté de wilaya d'Alger : 59 rencontres de sensibilisation et 129 opérations de désinfection en mars

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont organisé, en mars dernier, quelque 59 opérations d'information et de sensibilisation axées essentiellement sur la sécurité routière, les dangers de la drogue et la violence en milieu scolaire, et ont mené 129 opérations de désinfection des rues de la capitale pour enrayer la propagation du Covid-19, a indiqué ce corps constitué, hier, dans un communiqué.

Dans le volet prévention routière et préservation de l’environnement en direction des élèves, les cellules d’écoute de Sûreté des 13 circonscriptions administratives d’Alger ont dispensé au total 37 cours dans différents établissements primaires dans le cadre de la sensibilisation au respect de panneaux et feux de signalisation et des passages piétons (cloutés et passerelles). Sur le plan des risques que peut constituer la toile, les cellules d’écoute se sont attelées à donner des explications, à travers 8 rencontres, sur une utilisation optimale du web en évitant tout risque d’attenter à la pensée des élèves. En matière de prévention de la toxicomanie (drogues et psychotropes), le même dispositif a tenu quelque 14 rencontres au profit des lycéens et collégiens pour les sensibiliser à leurs dangers, a-t-on précisé de même source. Les personnes aux besoins spécifiques étant au cœur des préoccupations de la Sûreté de wilaya, les cellules d’écoute ont organisé 14 activités pour célébrer la journée nationale des personnes handicapées, correspondant au 14 mars de chaque année. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus, les mêmes services ont procédé, à travers 132 opérations, à la décontamination et au nettoiement des rues et principaux axes de la capitale, a conclu le communiqué.