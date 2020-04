Abdelhak Mekki, expert consultant : «nous devrons changer nos habitudes»

Moins d’une dizaine de jours nous séparent de Ramadhan, qui intervient dans un contexte particulier marqué par la situation sanitaire. Ces derniers jours, de nombreux Algériens font part, via les réseaux sociaux, de leurs inquiétudes quant à la poursuite de l’épidémie pendant cette période, en raison des mesures de confinement. Abdelhak Mekki, expert consultant, politologue et économiste, tente de répondre à ces interrogations.



El Moudjahid : Si le confinement persiste durant le Ramadhan, comment les Algériens devront-ils s’adapter à cette situation exceptionnelle ?

Abdelhak Mekki : Le Ramadhan est caractérisé par l’esprit de piété et de générosité, mais il est aussi une opportunité pour resserrer les liens familiaux. Les personnes se rencontrent plus que d’habitude, ce qui provoque des agglomérations de personnes et, donc, un risque sanitaire de propagation du virus. Cette année les Algériens seront dans l’obligation de passer le mois sacré de manière exceptionnelle du fait des restrictions de déplacements et d’animation des espaces publics. Cela n’est pas propre à Algérie car le monde entier est en train de vivre la même situation. Mais durant le mois de Ramadhan, les Algériens avaient pris l’habitude de veiller et de rendre visite aux amis et aux proches. Or, si la situation sanitaire dans laquelle se trouve l’Algérie persiste et que les hautes autorités du pays décident de prolonger la période de confinement après le 19 avril et de toutes les autres mesures liées à cette décision, on sera obligé de changer nos habitudes dans un souci de prévention.



Quels sont les changements qui seront constaté sur le plan économique ?

Sur le plan économique, il y aura une réduction du taux d’absentéisme par rapport aux années précédentes du fait du confinement imposé. Ce sera donc un gain économique. L’autre indicateur qui va baisser par rapport aux autres années, est la baisse de productivité qui existe déjà depuis l’instauration des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19 et qui va se poursuivre. La situation sera beaucoup plus dramatique lorsqu’il y aura une levée des restrictions. L’on doit faire le bilan après pour pouvoir compenser cette perte de productivité. En revanche, ce qui inquiète le plus c’est la baisse de productivité, de surcroît sans compensation par une surconsommation. D’habitude, durant le mois sacré, l’on note un taux important d’absentéisme généralement compensé par la surconsommation. Or cette année, du fait du confinement, il n’y aura pas d’augmentation de la consommation compte tenu de la baisse des rentrées d’argent dans beaucoup de secteurs et donc moins de dépenses à faire pour le Ramadhan. Habituellement, pendant cette période, la consommation augmente de 30 à 40%. Cette année, les conséquences vont être autrement graves au plan économique car le manque de productivité ne sera pas compensé par la surconsommation. Il y aura, également un risque d’inflation galopante car on constate sur le marché à une rupture de certains produits et l’arrivée d’autres produits de saison.



Comment vont se traduire les changements d’habitudes sur le plan socioculturel ?

Dans la mesure où le confinement se poursuit, une augmentation frénétique du suivi de la télévision et des réseaux sociaux sera observée. A mon avis, il va y avoir beaucoup de publicités et donc des gains importants des spots publicitaires. C’est idéal pour attirer davantage de téléspectateurs. Quant à l’aspect religieux, il sera lui aussi touché dans la mesure où nos mosquées sont connues pour leur grande affluence durant le mois sacré, notamment avec la prière du Tarawih. Ce Ramadhan va probablement déroger à la règle. Et déjà, on constate que les gens commencent à s’interroger sur leurs pratiques religieuses au cours de ce mois sacré. Car si les Algériens ont essayé durant ces dernières semaines de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles en respectant les mesures de confinement, certains peuvent avoir ce qu’on appelle une pulsion de la foi.

K. H.