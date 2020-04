Le Pr Omar Oudainia, sociologue et enseignant universitaire : «Il faut voir l’autre face de la pandémie, celle de l’incubateur de l’Algérie nouvelle»

Les habitudes ayant marqué le confinement sanitaire et la gestion de la pandémie du coronavirus sont un indicateur positif d’une volonté de changement réel et de la restauration de l’autorité de l’État, ainsi que le rétablissement de la confiance entre l’État et le citoyen, selon une analyse du professeur Omar Oudeinia, sociologue et enseignant universitaire.

Le spécialiste met en avant la nécessité du respect du confinement sanitaire «parce qu’il s’agit de la préservation de vies humaines précieuses et sacrées dans notre religion», a-t-il soutenu. Pour lui, la responsabilité du respect du confinement sanitaire incombe à la famille en premier lieu, en raison de son rôle de proximité avec les personnes vivantes dans le même espace. En outre, les notables et les «tadjemaât» (structures traditionnelles d’assemblées de villages) ont un rôle primordial dans l’orientation des comportements ou ce qu’on appelle «la base populaire», qui est revenue en force durant cette crise sanitaire et avec efficacité. Le sociologue a également mis l’accent sur le rôle des médias dans la sensibilisation, la prévention et l’information de l’opinion publique «loin du sensationnel et des fake news», a-t-il insisté. Interrogé sur le respect du confinement par la force, à savoir par l’intervention des services de sécurité alors qu’il s’agit d’un intérêt individuel et général, le sociologue a expliqué que «durant près de 30 ans, l’Etat a perdu son autorité par laxisme, à cause notamment de la corruption. Aujourd’hui, les hauts responsables dans la nouvelle Algérie doivent veiller à restaurer l’autorité de l’Etat à travers l’application des lois de la République». «Cela va limiter les risques qui menacent la population. Aujourd’hui, les autorités sont toutes mobilisées pour la lutte contre le Covid-19, afin de veiller à l’application du confinement. Les transgresseurs sont sévèrement punis. C’est un grand pas sur la voie de la restauration de l’autorité de l’Etat», a-t-il assuré.



Mobilisation nationale et efficacité de la société civile



Par ailleurs, la crise a démontré l’attachement du pays à ses citoyens, a relevé le Pr Oudainia. «Contrairement à certains pays développés, l’Algérie a procédé au rapatriement de ses citoyens. Ils sont soumis au confinement sanitaire dans des sites d’hébergement, hautement sécurisés et protégés. Soit une prise en charge totale de l’Etat», a-t-il dit. S’agissant des conséquences du confinement sur la société et la famille, le sociologue a indiqué que l’une des difficultés tient à la relation famille-école. «D’ordinaire, une large partie de la journée est effectuée en classe ou dans une crèche. Et là, du coup, les parents se retrouvent parents, surveillants et surtout enseignants, pour assurer la continuité pédagogique, notamment pour les classes d’examen», soutient-il. «De manière générale, dans une large partie de la population, l’espace familial devient aussi, sous l’effet du confinement, un espace de travail, d’enseignement, de loisirs. Cela peut être source de tension notamment pour les personnes âgées, les femmes travailleuses et les pères de famille, qui avaient une autorité extérieure avant le confinement. L’espace peut devenir une cause de discorde», avertit le sociologue. Toutefois, relève-t-il, il faut reconnaître que «les possibilités, offertes par le numérique de communiquer avec ses pairs peuvent aider grandement à traverser cette période difficile. La pandémie a provoqué une explosion sociétale. Il n’existe plus de communauté économique, politique et religieuse».

Autres signes positifs, «ceux de l’élan de solidarité de la société civile, ce qui représente un grand espoir», note le sociologue qui se félicite de la prise de conscience de la situation de la part des différentes franges de la société. «Les médecins, les Scouts Musulmans Algériens, les étudiants, le Croissant-Rouge, les investisseurs publics et privés, sont tous en première ligne et ont répondu présents. Il y a un engagement national de haut en bas et c’est un indicateur d’une volonté réelle de changement». «Aujourd’hui, en plein crise, on assiste à des innovations de jeunes pour améliorer la prise en charge sanitaire des malades atteints par le Covid-19. Chacun a décidé de contribuer à sa manière à la lutte contre cette pandémie. La société civile est efficace. En cette période de crise sanitaire les indicateurs de l’Algérie nouvelle sont nés», a-t-il affirmé.

Neïla Benrahal