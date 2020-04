Hadjer Dahmani, sociologue de la famille et de l’enfance : «la famille est face à une épreuve sociale inédite»

Pour la sociologue de la famille et de l’enfance, Hadjer Dahmani, également enseignante, la famille algérienne est confrontée à plusieurs défis et une épreuve sociale inédite, en raison du confinement sanitaire partiel ou total notamment. «C’est une période très sensible. Le lien familial est mis à l’épreuve, en raison du changement sans précédent et sans préparation dans le mode de vie. Il y a un bouleversement. Les gens se sont retrouvés, tout à coup, confinés chez eux, suite à la fermeture des établissements scolaires et les espaces de loisirs, provoquant des périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété». La sociologue insiste sur l’impératif de gérer cette période avec souplesse et sagesse, loin de l’anxiété qui peut diminuer l’immunité. «Cela a des conséquences sur la santé morale de la personne et le système neurologique. Cela peut conduire à d’autres maladies en période post-coronavirus». La sociologue recommande de tirer profit de cette période difficile du Coronavirus pour renforcer, au sein de chaque foyer, la culture familiale, notamment pour celles qui vivent pour la première fois un confinement total.

Neila B.