Le Dr Otmane Telba Cherif, psychiatre : «Le confinement est un acte altruiste»

Le docteur Otmane Telba Cherif, médecin psychiatre au niveau du service de psychiatrie légale de l'hôpital Frantz-Fanon de Blida, assure que le confinement est un acte positif et altruiste. Il constitue la seule stratégie efficace pour éviter une catastrophe à l'italienne.

El Moudjahid : Le confinement sanitaire est nouveau pour les Algériens. Du coup, certains se retrouvent enfermés en famille. Votre avis en tant que spécialiste de la santé mentale ?

Dr Otmane Telba Cherif : L'Algérie, comme partout ailleurs dans le monde, fait face à une situation inédite à cause de la pandémie du coronavirus. Des mesures de prévention et de confinement, avec une distanciation sociale, restent la seule stratégie efficace pour éviter une catastrophe à l'italienne. Cette situation peut générer une forte charge émotionnelle et de l'angoisse, parfois difficile à contrôler et qui peut même donner lieu à des attaques de panique, des troubles du sommeil, une humeur dépressive et des crises de colère... que ce soit chez la population générale ou chez des personnes avec une vulnérabilité psychique. D'où l'intérêt d'un accompagnement psychologique et d'une prise en charge rapide des personnes vulnérables, afin d'éviter d'éventuelles complications de leur état de santé.



Nombreuses sont les personnes, jeunes et vieux, qui déclarent ne pas supporter le confinement. Y a-t-il une explication à cette situation ?

Le confinement provoqué par la crise sanitaire est venu chambouler le rythme de vie des Algériens, les privant de leurs libertés de circulation, ce qui provoque un sentiment de frustration et d'emprisonnement. Je comprends les personnes qui se sentent emprisonnées, mais il faut voir le bon côté des choses. Se confiner est un acte positif et altruiste pour se protéger et protéger notre entourage et mettre fin le plus rapidement possible à cette pandémie.

Parmi les facteurs pouvant avoir un impact sur le confinement en lien avec l'épidémie COVID-19, les fakenews qui alimentent l’angoisse. Nous sommes en train de combattre non seulement une épidémie de Coronavirus, mais aussi une «infodémie» ou l'épidémie des infox et des fake news. Ces informations fausses ou inexactes fragilisent les stratégies de combat contre la véritable épidémie et peuvent s'avérer dangereuses et contreproductives pour le système de santé et la population, d'où l'intérêt de s'informer que par le biais des sources officielles et d'éviter de lire et de relayer toutes les nouvelles alarmistes et parfois fausses et farfelues qui circulent et qui ne font qu’accentuer notre angoisse.



Le confinement n’est pas sans conséquence, notamment sur les personnes qui souffrent déjà de troubles psychiques. Quelles sont les précautions recommandées?

Le sentiment d'emprisonnement et de solitude, la peur d'attraper le virus, une visibilité floue sur la suite des événements, sont tous des éléments pourvoyeurs d'anxiété et de déprime, que ce soit chez la population générale ou vulnérables qui souffrent déjà de troubles psychiques. Pour cela, j'ai mis récemment dans ma page Facebook que je gère : «Mon Psychiatre Algérie» un numéro de téléphone mis à la disposition de tous ceux qui veulent avoir des conseils et/ou une orientation dans le domaine de la psychiatrie. Pour les personnes qui sont sous traitement, il ne faut surtout pas arrêter le traitement, et je tiens à les informer que les services de consultations ainsi que ceux des urgences psychiatriques, travaillent H24 7j/7, et je les encourage à entrer en contact avec leur médecin traitant ou de se présenter au niveau des consultations et/ou urgences psychiatriques en cas de problèmes.

Quelques conseils pour lutter contre l'angoisse du confinement :

• Il faut savoir que c'est normal et naturel de ressentir de l'anxiété par rapport aux mesures de confinement. Il faut que les gens restent au maximum en contact avec leurs proches par Skype, Whatsapp, Messenger, téléphone... pour surmonter cette solitude, et ne pas hésiter à partager ses ressentis, ses peurs, son mal-être et ses joies avec eux.

• Il faut prendre le temps de faire des choses que l'on aime et que l'on n'a pas le temps de faire d'habitude (lire un livre, regarder des séries, faire du sport, écrire, ranger son armoire, faire un ménage plus en profondeur, prendre soin de son conjoint, jouer avec ses enfants, réparer un objet faire du télétravail...)

• Il y a aussi plein d'exercices de relaxation en ligne qui peuvent vous détendre si vous êtes anxieux.

• Essayez de garder un bon rythme de sommeil en s'exposants aux rayons de soleil chaque jour.

• Une dernière chose, il faut garder à l'esprit que ce confinement est momentané sur plusieurs semaines voir, 2 ou 3 mois au grand max, donc patience car Cheda wat’zoul.



Quelles réactions peut provoquer la maladie, en particulier chez les patients atteints du Covid-19 et leurs familles ? Une prise en charge psychologique est-elle nécessaire ?

Pour être honnête, on ne les connaît pas au sens scientifique du terme. La situation est en effet inédite et, par conséquent, son impact le l’est aussi. De ce fait, un suivi et une prise en charge psychologique chez des patients atteints de coronavirus et leur entourage est plus qu'indispensable, afin d'accompagner le sujet et sa famille dans cette épreuve et prévenir d'éventuelles complications psychiatriques par la suite.



La psychiatrie met-elle en garde contre l’après confinement ?

Des études sur des confinements imposés depuis 2004 notamment lors des épidémies de SRAS, d'Ebola et de la grippe H1N1, font ressortir les éléments suivants : Premier constat, le confinement semble mettre en danger le lien social, puisqu'on ne peut plus voir ni famille, ni amis, ni collègues et qu'on est privés de la satisfaction que peut procurer le travail et l'interaction sociale. Du coup, le risque de violences est, de plus, accru par la contrainte de rester 24 heures sur 24 avec ses proches. Les études réalisées en Chine montrent qu'on voit monter une colère et une angoisse qu'on va faire passer sur ceux qui sont à côté de nous, d'où l'inquiétude particulière contre les violences conjugales. En outre, la plupart des études analysées concluent à des effets psychologiques négatifs, dont des troubles émotionnels, des dépressions, des insomnies, des symptômes de stress post-traumatique, de la colère et le plus souvent, une humeur maussade.

Entretien réalisé par :

Neila Benrahal