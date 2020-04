Vivre le confinement : à chacun sa méthode

Le confinement sanitaire a contraint les citoyens à s’adapter à une situation inédite. Témoignages de citoyens. Nassim I., cadre dans une entreprise publique, confie que face à cette situation totalement inédite à laquelle fait face le monde entier pour combattre le virus Covid-19, il vit le confinement tant bien que mal «avec ses désavantages qui sont en premier lieu la peur panique face aux risques encourus lors de sorties à l’extérieur et cet ennemi invisible en premier lieu».

Il a reconnu également avoir peur de transmettre et de devenir un acteur véhiculant le virus au risque de contaminer ses proches. Néanmoins, il soutient que «de toute situation négative nous pouvons toujours en tirer des points positifs.

C’est bien de se retrouver en famille pour partager les choses simples de la vie qu’on avait malheureusement oublié».

«Par exemple on partage un moment pour voir ensemble un film ou encore pratiquer le rite religieux qui devient un moment convivial pour tous, hommes, femmes et enfants se retrouvent pour prier Dieu suite à la fermeture des mosquées», soutient-il .



Je veux revenir à l’école



Lyna Djafri, une fillette de 9 ans, élève en 4e année dans une école primaire, est consciente de la crise sanitaire. «C’est quand le Président Tebboune nous a demandé de rester chez nous et de ne pas sortir après 19h et par la suite 15h», a-t-elle répondu à une question sur sa conception du confinement. Comme ses parents travaillent, elle passe la journée à la maison avec son frère Yanis. Le matin, je fais des mathématiques et le soir de la langue arabe. Mais c’est dommage qu’on ne donne pas de cours à distance à la télévision aux élèves de 4e année», a-t-telle regretté. La petite a confié qu’elle s’ennuie beaucoup. Elle veut reprendre le chemin de l’école et rencontrer ses deux meilleures copines Biba et Omnia.

«On se parle souvent au téléphone mais on ne peut ni se voir ni se rendre l’une chez l’autre. J’ai envie de sortir faire du vélo avec mon frère surtout qu’il y a moins de monde et de voitures dans les rues». Les premiers temps, la fille s’est adaptée à la situation, grasse matinée, jeux et plus de liberté et de temps passé avec son chat «Coton» mais aujourd’hui, elle réclame haut et fort qu’elle veut «sortir». A cette angoisse des enfants, s’ajoute celle des parents, inquiets de la situation et de leur activité professionnelle. A l’exemple de Ryma, coiffeuse dans un salon à Alger-Centre. «Je commence un peu à craquer. J'en ai marre. Je suis une femme active et je ne peux pas rester sans travail. Je ne peux pas également travailler chez moi, pour des raisons de prévention. Le confinement, ce n'est pas des vacances pour moi», s’est-elle plainte.



Je me découvre



Sarah, journaliste, est bloquée en France depuis plus d’un mois. «Je vis difficilement ce confinement loin de ma famille et de mes amis. En plus, je m’inquiète beaucoup pour mes parents. Sinon à part ça, je n’ai jamais passé autant de temps devant la télévision que depuis l’entrée en vigueur du confinement. J’essaie de m’occuper comme je peux. J’ai concocté plein de nouvelles recettes en cuisine, je me découvre une nouvelle passion pour la pâtisserie. Je compte les jours les heures et les secondes pour rejoindre mon cher pays et revoir les miens en bonne santé», confie-t-elle. «Je ne voudrais pas entendre qu’une de mes connaissances ait perdu un de ces proches. Ça m’anéantira», dit-elle. Redouane Bouhidel, enseignant universitaire, assure qu’il respecte le confinement sanitaire et en profite pleinement. «En ma qualité d’enseignant universitaire, je veille à la continuité pédagogique avec les étudiants. Je prépare les cours et je les transfère à l’université pour être mis sur la plateforme des cours à distance. Je suis en contact permanent avec mes étudiants et je ne ressens sincèrement pas le vide». Il confie que le confinement lui a permis de se consacrer à la recherche. «Je prépare un projet de livre sur le Coronavirus et son impact sur les relations internationales», souligne-t-il.

Bouhidel estime que le confinement lui a permis de mieux s’occuper de sa famille. Il lance un appel aux citoyens pour profiter positivement du confinement sanitaire.



Inquiétude des futures mariées



Hayet, femme au foyer, se dit contente du confinement. «Cela m’a permis de faire le grand ménage en prévision du mois de ramadhan. La main-d’œuvre est disponible», dit-elle souriante en allusion à ses filles confinées, ainsi qu’à son mari qui a refait la peinture de la cuisine et du couloir. «Après le confinement, ce serait bien que chacun garde ces bonnes pratiques, notamment la contribution masculine ajoute-t-elle. Sa voisine ne partage pas cet avis. «Les enfants font la grasse matinée. Tout est chamboulé. On dirait qu’on est au mois de ramadhan. Les courses au marché «Tnache» et à la place des Martyrs me manquent. Je suis très stressée car je me sens enfermée», avoue-t-elle. Une personne âgée, qui a voulu garder l’anonymat, a regretté que cette pandémie n’ait pas resserré les liens familiaux. «Je passais mes journées au jardin public avec des vieux de mon âge, on jouait aux dominos et je rentrais le soir juste pour dormir parce que ma belle-fille n’est pas satisfaite de ma présence chez elle, enfin chez mon fils, mais en vérité chez moi. Aujourd’hui, on a fermé les jardins publics, je viens la journée à cette place (…) et je rentre juste avant le confinement. C’est très difficile…», témoigne-t-il. Malika Zahi, étudiante à l’université d’El Affroun, habitant Benachour dans la wilaya de Blida, affirme que «toute la famille est confinée». «On a tenté, les premiers jours, de créer une ambiance dans la famille comme celle du mois de ramadhan. Je m’inquiète pour mon mémoire de master, suite aux fake news, aux rumeurs et en l’absence d’ouvrages. Je veux éviter l’angoisse et l’atmosphère pesante mais ce n’est pas gagné». Amel, journaliste confinée chez elle s’est mise au télétravail. «Avec les enfants et le télétravail, c’est assez compliqué. Je passe mon temps entre travail, enfants et tâches ménagères. On a mis un peu de temps à trouver le bon rythme. Peu habitués à être tout le temps à l’intérieur, les enfants avaient du mal à s’adapter», relève-t-elle. Bilal, cadre dans une société privée, avoue : «Avec le confinement, j'ai découvert le calme et la propreté dans la capitale». «La ville, dit-il, est beaucoup plus déstressante sans voiture. J’espère que ce sera une occasion pour revoir le plan du transport. Je pense aussi que c'était important que certaines familles se retrouvent, notamment celles où les parents travaillent énormément et ne voient leurs enfants que brièvement le soir. Chez nous aussi, on passe plus de temps ensemble. On regarde des séries en famille, on cuisine. Le confinement est l'occasion de resserrer les liens». Ce n’est pas l’avis de Latifa, éducatrice dans une crèche. «Le ménage et la cuisine créent la discorde. Tout le monde n’a pas les mêmes goûts et il faut préparer deux plats. Les garçons sont exigeants. Nous sommes mises sous contrôle, pas de maquillage, pas de sortie au balcon lors du confinement, ça devient insupportable», avoue-t-elle. Wahiba, enseignante dans un lycée, est clouée devant la télévision à partir de 17h, pour suivre le bilan de la pandémie en Algérie. Sa sœur raconte que son mariage est programmé pour l’après-ramadhan mais rien n’est confirmé à cause de la pandémie. La future mariée est fortement angoissée. «On a tout préparé même la salle des fêtes. Son fiancé l’appelle tout le temps, ça la rassure. J’espère que la pandémie disparaîtra très bientôt», souhaite-t-elle.

Neïla Benrahal