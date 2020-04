Économies de la région MENA : Contraction de 3,3% en 2020

L'économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) devrait se contracter de 3,3% en 2020, à cause du Covid-19, mais aussi de la chute des prix du pétrole, selon le rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale, publié hier.

La région Mena, qui comprend tous les pays arabes et l'Iran, connaîtrait ainsi sa plus faible performance économique depuis plus de quatre décennies. À l'exception de l'Égypte, tous les autres pays arabes verront leur économie s'enfoncer cette année, selon le FMI. «La détérioration rapide des perspectives économiques mondiales due à la propagation de l'épidémie, et la rupture de l'accord entre pays producteurs de pétrole ont pesé lourdement sur les prix des matières premières», souligne le Fonds. Le rapport du FMI a été élaboré avant un nouvel accord, finalement conclu dimanche, entre membres de l'Opep et autres pays pétroliers non membres pour réduire la production de 9,7 millions de barils par jour, afin de soutenir les prix et faire face à la chute de la demande. De mi-janvier à fin mars, les prix du pétrole ont chuté de 65% et ceux du gaz naturel de 38%, selon le rapport.

Le FMI a tenu à souligner que ses prévisions de croissance sont «extrêmement incertaines», car les retombées économiques de la pandémie dépendent de facteurs difficiles à prévoir.