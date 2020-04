Le FCE salue l’instruction du Premier ministre

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s'est dit hier «satisfait» de l’instruction du Premier ministre Abdelaziz Djerad adressée aux membres du gouvernement pour le lancement de concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats, en vue d'évaluer et de contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique.

«Le Forum des Chefs d’Entreprises accueille avec satisfaction l’instruction du Premier ministre d'engager, dans les plus brefs délais, la concertation avec les organisations patronales et les syndicats sur la situation des entreprises, et proposer des mesures pour atténuer les effets induits par le Covid-19», lit-on dans un communiqué publié sur la page facebook du FCE. Tout en assurant de sa «mobilisation auprès du gouvernement», cette organisation patronale a estimé que «le pays a besoin, plus que jamais, d’unir ses forces pour lutter ensemble contre l’épidémie, préserver les entreprises et donc les emplois», a ajouté la même source. Le FCE avait plaidé, le 7 avril dernier, par la voix de son président, Mohamed Sami Agli, pour un plan de relance pour minimiser l’impact de la pandémie Covid-19 sur l’économie nationale et sauver les entreprises algériennes en difficulté. «Nous sommes aujourd’hui frappés de plein fouet par cette crise sanitaire (...) nous sommes en contact permanent avec nos membres et nous avons des remontées très négatives, la Covid-19 tue malheureusement des humains, mais en parallèle, elle est en train de tuer beaucoup d'entreprises», a indiqué M. Agli, lors d'une visioconférence en ligne. Les entreprises, poursuit-il, souffrent d'une crise qui s'installe d'une manière transversale dans l’ensemble des secteurs d'activité. Soulignant l'importance d’un plan de relance pour l’après Covid-19, M. Agli a estimé que les entreprises qui sont «les soldats de demain» ont besoin surtout d'un moratoire fiscal et parafiscal, et d'un report automatique des engagements bancaires.