Bordj Bou-Arréridj : Continuité du service d’électricité et de gaz

«Les agents de Sonelgaz se déploient pour l’énergie et doivent se protéger», dit M. Adel Salhi, directeur de la concession de Bordj Bou-Arréridj. «Notre devoir est d’assurer un service continu. Les tâches administratives ont été réduites suite aux instructions de la direction générale de la société pour éviter les contacts entre les agents et entre ces derniers et le public», indique-t-il. Il évoque la pertinence des call-centers qui permettent d’être en relation avec la société à n’importe quelle heure.

Grâce au numéro vert, le «3303», le client peut communiquer sa réclamation, demander des explications et consulter sa facture. Le directeur rappelle le report de la relève des index et la suspension de coupure du courant électrique et de l’alimentation en gaz naturel. M. Salhi indique que ses services ont remarqué une évolution importante des réclamations via ce canal et a noté que les interventions se font en fonction des conditions climatiques. Deux incidents liés au gaz ont été enregistrés : une asphyxie et une explosion. Pour l’électricité, aucune coupure n’a été comptabilisée. Le seul incident noté à Medjana a été vite traité, selon notre interlocuteur qui a déclaré que les équipes de la concession ont rétabli le courant avant le couvre-feu.



Développer le paiement électronique



La société fournit le matériel de protection comme les bavettes et les gants, en plus de l’équipement de sécurité habituel, annonce notre interlocuteur qui tient à remercier les associations locales et les entreprises de la région qui leur fournit ce matériel gracieusement. M. Adel Salhi indique que la société n’a pas attendu la pandémie pour développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Il cite la télé-relève de certains clients comme les industriels, la gestion des équipements qui sont télécommandés à distance, la consultation électronique des factures et le paiement électronique.

Il regrette le manque d’engouement du public qui préfère le paiement postal, ce qui représente 60% des opérations.

Le paiement électronique n’est utilisé qu’à hauteur de 2 pour cent. Dans les agences, le taux de règlement des factures est de 38%. «Nous devons faire un effort pour sensibiliser quant à l’utilité du procédé électronique et inverser la tendance», note notre interlocuteur qui ajoute que le contexte est une occasion pour une croissance du paiement électronique.

Les clients peuvent régler leurs factures en utilisant leur carte CIB ou Dhahabia, comme ils peuvent consulter leurs factures et bénéficier de toutes les prestations de Sonelgaz, déclare notre interlocuteur.

F. D.