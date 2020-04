Grande-Bretagne : Boris Johnson poursuit sa convalescence chez lui

Touché par le Coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a quitté dimanche l’hôpital Saint-Thomas de Londres où il avait été admis une semaine plus tôt et entamé sa convalescence dans la résidence officielle de Chequers, au nord-ouest de Londres.

Le Premier ministre britannique, qui avait été admis le dimanche précédent à l’hôpital Saint-Thomas puis transféré lundi soir en soins intensifs avant d’en ressortir jeudi, a clairement indiqué qu’il avait frôlé la mort.

«J’ai quitté aujourd’hui (dimanche) l’hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé,) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute», a-t-il déclaré dans une vidéo.

Aucune précision n’a été fournie sur la durée de sa convalescence. Boris Johnson se focalise sur son rétablissement, pas sur le travail gouvernemental, a déclaré lundi à la mi-journée le porte-parole de Downing Street, se refusant à spéculer sur une possible date de retour du Premier ministre dans ses fonctions mais précisant qu’un test subi par le chef du gouvernement avant sa sortie de l’hôpital avait montré qu’il n’était plus porteur du virus.