ONU : Report des réunions de l’AG

L'Assemblée générale des Nations unies a décidé lundi de reporter les réunions prévues en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, ont rapporté mardi des médias citant un communiqué de presse.

«Conformément à la décision 74/544 de l'Assemblée générale (AG)», celle-ci a décidé de reporter le «14e Congrès des Nations unies sur la prévention du crime et la justice pénale» jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué cité par l'agence Chine nouvelle.

Ce congrès devait avoir lieu du 20 au 27 avril à Kyoto, au Japon, avec des consultations préalables prévues pour le 19 avril.

Par ailleurs, la «quatrième Conférence des zones exemptes d'armes nucléaires et la Mongolie, 2020», qui devait se tenir au siège de l'ONU à New York le 24 avril, sera reportée à une période en 2021 qui sera décidée par l'Assemblée générale lors de sa 75e session, selon la même source.

La «Conférence 2020 des Nations unies pour soutenir la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable» : conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable», qui devait se tenir du 2 au 6 juin à Lisbonne, a également été reportée à une date ultérieure. En outre, le «Dialogue interactif sur l'harmonie avec la nature», prévu en marge de la 74e session de l'Assemblée générale a été annulé.