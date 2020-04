Préparatifs de ramadhan : Une situation inédite pour les Algériens

Chaque année, à l’approche du mois de Ramadhan, les Algériens entament une série de préparatifs pour l’accueillir comme il se doit. En plein crise sanitaire actuelle, le Ramadhan de cette année, s’annonce «très particulier» pour les Algériens et tous les musulmans à travers le monde. Plusieurs difficultés s’annoncent liées à la fermeture des mosquées, l’interdiction des sorties le soir après la rupture du jeûne, la préparation des plats…surtout avec la réduction des déplacements et la fermeture des commerces, il ne sera pas possible de se procurer tous les ingrédients, les aliments de décoration et les objets rituels nécessaires. Les familles estiment que le confinement causera un changement radical cette année, avec l’incertitude entourant la fin de la période du confinement.

Vu la progression du coronavirus ces derniers temps dans le pays, les Algériens se rendent à l’évidence que la période de confinement pourrait être étendue. Ainsi, et malgré cette situation difficile, les familles s’attèlent déjà aux préparatifs pour assurer la continuité des traditions et essayer de créer une atmosphère conviviale comme à l’accoutumée, mais aussi pour vivre cette période de jeûne dans les meilleures conditions.

Parmi eux, Samia, mère de cinq enfants, rencontrée dans un magasin de gros à Jolie Vue (Kouba), qui précise, qu’«un chamboulement s’est imposé,nous avons perdu nos repères. On ne sait pas comment procéder. D’habitude on fait les marchés, on s’approvisionne en produits alimentaires, on achète de nouveaux ustensiles, on peint la maison… mais cette année on n’arrive pas à le faire. On est plus dominé par la peur du Coronavirus que par le souci de préparer le Ramadhan. Le plus important pour nous et de nous préserver ainsi que nos familles de ce virus mortel qui nous guette» explique Samia, ajoutant : «Nous sommes ici pour faire quelques achats pour assurer au moins le minimum possible.

Chaque maman doit essayer de créer une ambiance conviviale chez elle et faire sentir aux membres de sa famille que rien n’a changé. Nous devons vivre cette joie du Ramadhan en souhaitant que la situation change prochainement».



Surpression de la prière en mosquée, une nécessité



De son côté, Hacene, retraité et père de trois enfant, estime que «accueillir le mois de ramadan, c’est avant tout préparer son cœur et le purifier de tout sentiment négatif, en renforçant les actes de solidarité avec les familles démunies, surtout durant cette crise sanitaire du covid-19.

Nous devons renforcer nos prières parce que la base d’un Ramadhan réussi se trouve à l’intérieur de chacun de nous» indique-t-il, en préconisant aux Algériens de rester chez eux et de suivre les consignes des spécialistes de la santé, notamment l’application des gestes barrière pour leur sécurités et celle de leur famille. «Il ne faut pas s’alarmer c’est juste une période passagère. Nous devons faire avec et être solidaire. On aura l’occasion, Incha Allah l’année prochaine, de passer un Ramadhan agréable comme par le passé» souhaite-t-il.

La religion est une expérience de communauté. Les rituels religieux ont une dimension collective et la prière dans les mosquées, qui supposeun contact physique (manque d’espace entre les personnes, salutations, poignées de main, contact avec les tapis qui peuvent contenir le virus…) entre participants, doit être modifiée ou supprimée dans le but d’assurer le bien-être et la sécurité sanitaire de tous.

Il faut donc éviter les éléments qui comportent un contact physique comme la prière de Tarawih qui draine des milliers de personnes dans les mosquées, ce qui peut contribuer à la propagation du covid 19, et de ce fait, aggraver la situation.

Les Algériens devront donc se préparer à vivre autrement le mois béni : ainsi, les fidèles devront accomplir leurs prières quotidiennes chez eux ; la pratique du jeûne n’est pas directement affectée par la pandémie et les prières quotidiennes du Tarawih, recommandées et très méritoires mais non obligatoires, pourront être accomplies chez soi.

Devant cette situation, et conscient de l’importance de ce rituel pour les musulmans en général et les Algériens en particuliers le ministère des affaires religieuses avait instruit les imams des mosquées



Internet pour renforcer le lien familial



Le mois sacré, cette année, comporte également des remises en question sur les réunions conviviales familiales traditionnelles et la préparation des repas. Un changement est imposé pour la sécurité sanitaire de tous et doit être respecté.

Ainsi, et parmi les conséquences de cette crise sanitaire qui impose le confinement ,les familles ne pourront pas se réunir pour se jouir de l’ambiance conviviale de partage entre les membres de la famille, les voisins, les amis et les proches. Cela conduit à dire que la célébration sera restreinte aux membres de la famille avec lesquels l’on cohabite.

Pour les personnes en colocation qui ont l’habitude de renter dans leurs familles durant les événements religieux (ramadan, Aïd El Adha, Aïd El Fitr, Achoura, Mawlid Ennabaoui charif), il s’agira, cette fois, de passer ce Ramadhan différemment. Des personnes se trouveront seules pour passer cette période. Mais le plus important dans cette situation et que nous arrivions à vaincre cette pandémie et que nous mettions fin à sa propagation. Par contre, la modernité peut servir dans ce genre de situation.

A cette occasion Facebook, Messenger, Twiter, Instagram, Skype, Whatsapp… peuvent permettre d’ajouter une place virtuelle à la table pour renforcer le lien familial.

