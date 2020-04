Vivre le confinement : Entre patience et frénésie de consommation

Bien que la situation soit très contraignante pour eux, les citoyens, dans leur majorité, se prêtent sans rechigner aux mesures de confinement. En effet, après l’afflux vers les magasins d’alimentation aux premiers jours de la réduction des horaires, les choses ont tendance à se tasser ; les consommateurs jouent le jeu, attendant tranquillement leur tour, respectant la priorité, eux qui sont connus pour leur manque de patience en la matière.

N’eût été ce danger permanent qui plane au-dessus de la tête de chacun, force est de constater que dans leur majorité nos concitoyens ont renoué avec un civisme qui leur faisait défaut. Plus de bagarres ni de disputes pour des futilités. Le temps est à la prudence et au respect de la distanciation sociale. Les masques de protection et les gants qui étaient peu utilisés au début de la pandémie, sont de plus en plus visibles là où l’on va. Certaines personnes, faute d’en avoir un, utilisent les foulards de hidjab pour les femmes, et le cache-nez pour les hommes. Force est de constater là aussi, que les campagnes de sensibilisation menées tambour battant par l’ensemble des médias et les réseaux sociaux ont largement porté leurs fruits.

Les discussions de quartier ne portent d’ailleurs que sur cet incontournable sujet du coronavirus. On parle du bilan de la veille, des possibles remèdes, des cas signalés ici et là, et bien sûr des dernières découvertes enregistrées dans le monde. Toutefois chacun se demande jusqu’à quand allons-nous observer ce confinement ? Qu’en sera-t-il du mois de Ramadhan qui est à nos portes ?



Le travail à domicile



Pour Samir, commerçant à El Madania, les choses commencent sérieusement à se compliquer. «J’ai un magasin de vêtements que je loue à 70.000 DA le mois, j’ai une famille à nourrir, des charges, comment vais-jepouvoir survivre au-delà de deux mois ?», se demande-t-il. Son voisin, vendeur de produits ménagers opine de la tête. «On n’est pas pauvre, mais on n’est pas riche non plus, il faut bien vivre, pourquoi n’a-t-on pas le droit d’ouvrir en respectant les mesures de protection d’usage, comme le font les commerces autorisés ? Il faut se pencher sur notre cas. On ne va pas demander l’aumône tout de même» ont-ils déploré

Idem pour Hadjer et Rafika propriétaires d’un magasin de gâteaux traditionnels, qui elles, faute d’activité, se sont résignées à prendre des commandes à la maison. En prenant leur mal en patience, elles espèrent pouvoir travailler durant le mois de ramadhan propice à la consommation, «et d’où vient l’essentiel de notre chiffre d’affaires annuel» ont-elles affirmé.

Pratiquement parmi les rares à travailler d’une manière très rentable le gérant de la plus grande supérette de cette grande localité de la capitale, Sofiane se frotte les mains, en signalant qu’il a du mal à gérer la demande quotidienne.

«Chaque matin, j’ouvre le magasin à sept heures tapantes, parce que j’habite au-dessus. Deux minutes plus tard, j’ai déjà les premiers arrivants et ça ne désemplit pas jusqu’à 14h 45, où on commence à fermer les portes», a-t-il indiqué, avant de souligner que les citoyens observent un civisme méconnu jusque-là, attendant patiemment leur tour, faisant des achats raisonnables qui détonnent avec la frénésie des premiers jours, et qui sont d’une grande politesse.

«Je ne reconnais plus mes clients, l’impatience et la nervosité laissant place à plus de politesse. Il a fallu ce petit virus pour se rendre compte qu’on est passé à côté de beaucoup de qualités humaines», a-t-il estimé d’un air pensif.

Aide aux familles démunies



Pour ce qui est de l’approvisionnement en denrées alimentaires, «là il n’y a rien à dire» affirme Sofiane, précisant qu’il n’enregistre aucune rupture de stock. «A part la semoule que nous ne ramenons plus d’ailleurs, nous avons une profusion de choix chez les grossistes. Tout est disponible, bien que la demande ait quadruplé».

Autre fait marquant comme tiendra à le signaler notre interlocuteur, c’est que le mouvement associatif de bienfaisance a lui aussi substantiellement augmenté. «Beaucoup d’associations caritatives qui viennent s’approvisionner chez nous, et aller frapper aux portes se rendent chez les familles démunies pour leur distribuer toutes sortes de denrées alimentaires.

C’est la première fois que je vois autant de donateurs s’empresser d’aller chercher ceux qui sont dans le besoin», a-t-il affirmé.

A situation exceptionnelle, méthodes exceptionnelles, la livraison à domicile commence à se répandre y compris pour les commerces qui se font livrer des produits par ce canal. «Avant, il n’y avait que les distributeurs de boissons et de produits laitiers qui nous livraient, maintenant, c’est pratiquement la majorité des producteurs qui propose de nous livrer les marchandises au magasin, c’est vraiment une très bonne initiative, pourvu que ça dure» a-t-il conclu. Il est bientôt 1h45, il faut se dépêcher avant que les patrouilles de police ne commencent à inviter les retardataires à rentrer chez eux.

Amel Zemouri