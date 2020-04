Mascara : 156 contrevenants au confinement

Pour non-respect du confinement, les services de sûreté de Mascara ont arrêté, depuis le 5 avril, 156 individus et des procès-verbaux de contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à la justice et 13 véhicules ont été placés en fourrière.

PUBLIE LE : 15-04-2020 | 0:00