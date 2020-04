Oran : 123 véhicules et 11 motos à la fourrière

Le bilan d’activité de la sûreté de wilaya d’Oran correspondant à la période s’étalant du 9 au 11 avril fait état de la mise en fourrière de 123 véhicules et 11 cyclomoteurs sur un total de 162 contrôlés et dont les propriétaires ont violé les mesures de confinement. Le wali a signé un arrêté permettant la mise en fourrière des véhicules ayant violé les mesures de quarantaine et du couvre-feu pour une durée de 15 jours. Dans un autre registre, les éléments de la 11e sûreté urbaine ont annoncé avoir démantelé, le 13 avril dernier, une association de malfaiteurs composée de 4 individus âgés entre 20 et 30 ans, pour trafic de drogue et de stupéfiants. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les enquêteurs ont arrêté les mis en cause en détention de 11 morceaux de cannabis, des comprimés psychotropes et une somme d’argent de 4,5 millions de centimes et une arme blanche. Cette arrestation fait suite à des informations parvenues aux services de la police faisant état d'un trafic dans le quartier de Gambetta, relevant du secteur urbain Es Séddikia.

Amel S.