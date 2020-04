Infractions au confinement sanitaire : Saisie de 2.415 véhicules et 740 cyclomoteurs à travers le territoire

Quelque 2.415 véhicules et 740 cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière entre le 22 mars et 10 avril 2020 à travers tout le territoire national pour non-respect par leurs propriétaires des heures de confinement, a indiqué, lundi, à l’APS, le Commissaire principal Rabah Zouaoui, responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP) relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Durant la période s’étalant du 22 mars au 10 avril en cours, les services de la sécurité publique ont saisis et mis en fourrière 2.415 véhicules sur un total de 15.483 contrôlés ainsi que 740 cyclomoteurs sur un total de 1.626 contrôlés, et ce, pour non-respect par leurs propriétaires des heures du confinement sanitaires (15h-7h du matin) décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-il précisé. Soulignant que les mêmes services ont mené, durant cette période, plus de 420.000 patrouilles, notamment la nuit, pour veiller au respect des mesures de confinement et des heures du couvre-feu, il a fait état également de 24.970 opérations de contrôle de personnes soldées par l’interpellation de et 6.964 individus. Les services de la sécurité publique ont enregistré, en outre, 1.032 regroupements de plus de deux personnes et 662 infractions relatives au non-respect de la distanciation sociale, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le Commissaire principal Zouaoui a fait savoir que les services de la sécurité publique ont mené, durant la même période, 1.084 opérations de désinfection et de nettoyage de quartiers et placettes publiques en utilisant des camions relevant de la Sûreté nationale.

Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens durant cette période sensible, les services de sécurité ont augmenté le nombre des points de contrôle (barrages) au niveau des routes, a-t-il encore indiqué.