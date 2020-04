Echauffourées à Douéra (Alger) : De deux à trois ans de prison ferme contre 17 accusés

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi, des peines allant de deux à trois ans de prison ferme à l’encontre de 17 accusés, dans une affaire de trouble à l’ordre public à Douéra, à l’ouest d’Alger, au moment où quatre prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire, indique un communiqué du parquet de ce tribunal. Selon le document, le procureur de la République près le tribunal de Koléa annonce, sur la base de l’article 11 du code de procédures pénales, la présentation devant le tribunal correctionnel de 21 personnes, dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles enregistrés dans la ville de Douéra. Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines de trois ans de prison ferme, assorties d’une amende de 100.000 da, au moment où 13 autres ont été condamnés à deux ans de prison ferme chacun, assortis d’une amende de 100.000 da, et confiscation des objets saisis», est-il indiqué dans le même communiqué. «Quatre mineurs parmi les accusés ont été présentés devant le juge des mineurs, qui a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire», est-il précisé. Les mis en cause dans cette affaire ont été poursuivis pour les chefs d’inculpation d'«agression des forces de l’ordre public», «désobéissance», «échauffourées», «destruction des biens d’autrui» et «rassemblement armé».

Toujours selon le même communiqué, cette affaire remonte à la soirée du 8 avril courant, quand un groupe de personnes, âgées de 16 à 48 ans, ont participé à une bagarre, sur la voie publique, à la cité des 2.100 logements de Douéra, en causant la destruction de biens publics (vitres cassées, véhicules vandalisés et jets de pierres sur les agents de la gendarmerie nationale).

Suite à quoi, une patrouille de la gendarmerie nationale, soutenue par la section d’intervention et de réserve, sont intervenues sur les lieux, où il a été procédé à l’arrestation de 21 individus, dont quatre mineurs, avec la saisie de couteaux, épées et Molotovs.