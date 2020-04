Village Ath Larbaâ à Tizi Ouzou : Volontariat et solidarité

Les habitants du village Ath Larbaâ, dans la commune d’Ath Yenni, ont mis en place une structure de volontariat dénommée Coordination citoyenne du village Aït Larbaâ. Créée en collaboration avec l’association Tachemlit Ath Larbaâ, elle s’est déjà lancée dans la réalisation de plusieurs actions allant dans le sens de l’endiguement de la propagation de la pandémie du Covid-19 au sein du village et de la consolidation des valeurs ancestrales de solidarité, a-t-elle fait savoir dans un avis aux citoyens. Elle organise l’auto-confinement, installe un point de contrôle et crée une commission de désinfection. Sont aussi organisées des patrouilles nocturnes de sensibilisation envers d’éventuelles personnes qui ne respecteront pas les consignes de confinement et une campagne d’information et de sensibilisation de proximité. Elle rappelle les règles de distanciation et les mesures barrières, comme elle procède à la désinfection des ruelles. La coordination du village a initié une opération d’acquisition et de distribution de la semoule et de produits de désinfection (eau de Javel, gel hydro-alcoolique). Elle a engagé un coursier pour l’achat des médicaments non disponibles au niveau des officines pharmaceutiques : la permanence sera assurée au niveau de Ldjamaâ Bwada. À court terme, la coordination projette de lancer une opération de distribution de kits contenant bavettes, gel hydro-alcoolique, gants et brochures détaillées des règles à respecter. Il y a aussi le recensement des personnes âgées et des malades chroniques. Des structures similaires sont installées à travers la majorité des villages, dans le but d’assurer une meilleure gestion du confinement.

Bel. Adrar